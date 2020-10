En el fútbol abundan los buenos jugadores, tanto táctica como técnicamente, pero pocos son los que trascienden en el tiempo y se convierten en leyendas respetadas en el ámbito mundial. No solo cuentan los logros individuales y a nivel de clubes, sino también los que se consiguen con la camiseta de la selección.

El hincha sudamericano, con una idiosincrasia distinta al europeo, exige y suele valorar más cuando un futbolista tiene un gran rendimiento cuando defiende a su país. Figuras de la talla de Lionel Messi (Argentina), considerado por muchos el mejor de la historia, no ha podido plasmar hasta ahora el gran nivel mostrado con el Barcelona cuando jugaba por su selección, por lo que alimentaba la crítica de los insatisfechos.

PUEDES VER Eliminatorias Qatar 2022: tabla de posiciones en la primera jornada de partidos

En el caso de Perú, la figura más resaltante es Claudio Pizarro, quien anotó 20 goles en 85 partidos con la Bicolor, cifras que le valieron para ser señalado constantemente por sus detractores, que nunca perdonaron los números del Bombardero, más aún cuando la clasificación al Mundial después de 36 años se dio sin él.

Claudio Pizarro. Foto: Composición Fabrizio Oviedo / AFP

En ese sentido, la interrogante, aunque sin una respuesta clara, se dirige hacia el pensamiento del hincha para convertir a algún jugador en ídolo o tener mayor simpatía hacia él. La República se comunicó con Jaime Pulgar Vidal, periodista deportivo e historiador, y Alonso Pahuacho, investigador de Estudios Sociales del Deporte, para saber qué factores influyen más en el aficionado peruano.

Fútbol criollo y criollismo

Para Pulgar Vidal, es importante aterrizar en el hecho de que los sudamericanos se jactan de tener un fútbol criollo, denominado así por los argentinos. Este término es entendido como "el de las individualidades, de la gambeta, de ese tipo genial que le salen cosas espontáneas como un taco o una guacha y es capaz de hacer un gol después de llevarse a cinco o seis jugadores como Messi o Maradona”.

“El criollismo es aquel acto que está más allá de la norma y de lo correcto. En valores positivos, somos criollos y nos consideramos diferentes a los europeos, asiáticos, y es un sentimiento que compartimos todos en el Perú y en Sudamérica”, sostiene el exconductor de Goles en acción.

Bajo la premisa de que el futbolista criollo es un individualista y la afición siente lo mismo, el entrevistado indica que se establece un proceso en el que el hincha piensa que el jugador debe actuar igual a uno mismo, aunque advierte que aquellos a los que la gente admira, finalmente no “son elevados a los altares”.

En Rusia 2018, la afición peruana ganó el premio de la FIFA a la mejor hinchada. Foto: captura video La Blanquirroja

A lo largo de los años, Perú ha tenido grandes jugadores que se han ganado el cariño de los fanáticos, no solo por su rendimiento dentro de la cancha o sus goles, sino porque encajaron con el perfil del futbolista criollo que está más cercano a la gente y que actúa como su igual; claros ejemplos de ello son Jefferson Farfán, Roberto Palacios, Flavio Maestri o Juan Manuel Vargas.

“Hay futbolistas que se les admira porque han triunfado en medio de ese igual a uno mismo. Aquel que es diferente, responsable, disciplinado, que su idea del fútbol es hacer goles, termina siendo idolatrado por algunos. Aquellos que no se sienten criollos y que sí valoran esta idea pueden decir que Pizarro es lo máximo”, ejemplifica el también periodista deportivo.

Aunque el futbolista criollo es admirado, querido y el preferido de los hinchas peruanos, no se le pone el cartel de ídolo porque debe ser igual a uno. “Tenemos grandes jugadores como César Cueto, Cubillas, Velázquez, Quezada, pero no son reconocidos, como los hinchas de la U reconocen a Lolo Fernández (sic)”, agregó.

PUEDES VER Con André Carrillo: conoce el once ideal de la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022

Selección nacional de fútbol y clubes

En la encrucijada que se desata en la mente del hincha para idolatrar a un futbolista o simpatizar con él, la selección peruana cumple un papel fundamental y se convierte quizás en el factor más determinante a la hora de hacer una elección.

“Desde hace algunos años, la construcción de la peruanidad ha sido vinculada estrechamente con la selección nacional. Entonces, la idolatría se construye sobre la base de lo que los futbolistas peruanos demuestren en el campo con la camiseta nacional. Esto ocurre porque la selección se representa simbólicamente como si fuese la patria misma”, explica Pahuacho.

Un claro ejemplo de lo expuesto por el investigador son Paolo Guerrero y Edison Flores, jugadores que en el último tiempo han sobresalido con la escuadra incaica y por ello se les ve como “más comprometidos y ensalzados como héroes", a diferencia de otros futbolistas que históricamente no se les adjudica ese perfil porque existe una percepción de que no “sudaron la camiseta” como Claudio Pizarro, Andrés Mendoza, entre otros.

Paolo Guerrero y Edison Flores son dos de los mejores jugadores de la actual selección peruana. Foto: AFP

Los logros individuales y los títulos a nivel internacional en clubes pasan a un segundo plano para el hincha peruano, quien aplaude el éxito, pero no termina de englobar una posición a favor del futbolista si no se desenvuelve de la misma manera con la Blanquirroja.

"Estas ideas de lo criollo se identifican con la selección nacional. Lo que se haga fuera de ella en el mundo del fútbol tiene que ver con el jugador. Lo que hizo Pizarro en Werder Bremen y Bayern Múnich es para él. Al hincha le llama más la atención el futbolista que extraña a sus amigos, a su madre, comer ceviche u otro pensamiento. La gente se ríe de esos jugadores que vuelven, pero al final tienen más afinidad y los quieren”, confiesa Pulgar Vidal.

Esta valoración e importancia de la selección no solo se da para el hincha peruano, sino a nivel sudamericano, por eso que en Argentina existe una eterna discusión sobre si Maradona fue mejor que Messi y viceversa. La falta de un Mundial en el palmarés de la ‘Pulga’ condena el debate, pero no es el único factor clave.

“El Maradona criollo que jugaba maravillosamente, pero que al mismo tiempo tenía los mismos problemas que tiene cualquier argentino de construirse como cualquier ser humano en medio de una sociedad que le exige (llama la atención). Messi no, él es disciplinado y responsable. El problema no es que no haya ganado un Mundial con Argentina, sino que algunos argentinos dicen que es español”, añade el autor de De golpes y goles.

Identificación social

Tanto Alonso Pahuacho como Jaime Pulgar Vidal coinciden en que el aspecto social es un elemento que pesa para el hincha peruano a la hora de elogiar a un futbolista, ya que perciben cercanía y que algunos representan lo que viven día a día algunos segmentos de la población.

“Al menos en el caso peruano, los jugadores no se convierten solo en ídolos por sus cualidades futbolísticas o de hombres públicos, sino también porque encarnan perfectamente las necesidades de ciertos segmentos de la población en sus aspiraciones de éxito y ascenso social. Pensemos otra vez en Paolo Guerrero saliendo de Chorrillos a triunfar en el extranjero, o en Oreja Flores, de Collique. Cueva, de Trujillo (aunque creció en Huamachuco)”, apunta, Pahuacho, quien colaboró en el libro Amistad sin fronteras. Historia de la amistad entre el Colo Colo de Chile y Alianza Lima de Perú.

Los idolatrados, según Pulgar Vidal, son aquellos que muchas veces pasan por las mismas penurias que atraviesa un peruano, y que incluso pueden haber tenido una muerte trágica como Sandro Baylón, quien falleció a los 22 años.

Baylón perdió la vida de forma trágica el 1 de enero del 2000, en un accidente de tránsito.

“El futbolista en Sudamérica tiene que ser un igual, salir de sectores populares o identificarse con ellos. No es que una forma sea mejor que la otra, simplemente que el fútbol se resignifica y se valora una cosa más que la otra, lo cual es normal”, comenta el historiador.

Sin embargo, no es una ley estricta que los futbolistas deban haber nacido y vivido en sectores populares para ser admirados por el hincha, pero sí deben comportarse como el peruano percibe que deberían actuar. Roberto Martínez, Puchungo Yáñez o Flavio Maestri son claros ejemplos de jugadores que no necesitaron salir de barrios populares, sino que su comportamiento en la cancha y fuera de ella terminó siendo valorado por los aficionados.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.