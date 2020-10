Éverton Ribeiro sobre Paolo Guerrero: “Sé que le duele no jugar por Perú”

La selección peruana afrontará este martes 13 de octubre, quizás, su partido más complicado del 2020. El rival será Brasil, equipo al que nunca le ha podido ganar por eliminatorias, y al cual deberá hacerle frente sin algunos jugadores importantes, como Christian Cueva, Edison Flores y Paolo Guerrero.

De los tres, la baja más sensible es de la del ‘Depredador’, principal referente en el ataque de la Blanquirroja y goleador histórico. Así lo entiende también Éverton Ribeiro, mediocampista de la canarinha, quien aseguró que sabe cuán peligroso es el peruano.

“Es sin duda un gran jugador. He tenido la oportunidad de jugar con él y sé lo peligroso que es en el ataque. Le duele no jugar por Perú”, sostuvo en conferencia de prensa el futbolista de Flamengo. El conocimiento de Ribeiro sobre Guerrero viene de su etapa juntos en el Mengao, durante los años 2017 y 2018.

Paolo Guerrero coincidió con Everton en sus últimos años en Flamengo. Foto: EFE

No obstante, pese a que la Bicolor no podrá contar con su principal carta ofensiva, el brasileño no se confía. “Infelizmente está lesionado, no puede hacer lo que le más le gusta, pero Perú tiene grandes atacantes, y debemos estar atentos para marcar bien”, sostuvo.

Éverton habla sobre su función en el equipo

Sobre la labor que cumplirá en el partido contra Perú, Éverton reveló que la idea de su entrenador es que emule en Brasil el papel que desempeña en su club. Sin embargo, evitó dar mayores detalles al respecto.

“Hablé con Tité, lo que quiere es que yo sea base, como en Flamengo. Debo jugar más por dentro. No sé si puedo hablar mucho aquí porque hay entrenadores a los que no les gusta que hablemos mucho de táctica. Pero quiere que articule los movimientos”, manifestó.

Perú vs. Brasil, últimas noticias:

