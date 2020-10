Eliminatorias Qatar 2022: a cambiar la historia

Voltear la página y cambiar de chip es fundamental en una fecha doble de Eliminatorias. El equipo de Ricardo Gareca dejó atrás el valioso empate conseguido ante Paraguay de visita y ya trabaja pensando en quien será quizás su más difícil rival en casa: Brasil. El cuadro de Tite vapuleó (5-0) a Bolivia en su debut y llegará a Lima convencido de que pueden salir del Estadio Nacional con puntos en el bolsillo.

Las armas necesarias las tienen, eso ya lo demostraron. Sin embargo, al frente tendrán a una Bicolor decidida a hacer respetar su condición de local. Si bien las estadísticas no le favorecen, pues nos dicen que el equipo de todos no sabe lo que es celebrar ante el ‘Scratch’ en Lima en duelos por eliminatorias, aún está en la memoria de los jugadores y de la afición aquel partido del año pasado en el que todos gritamos el gol de Abram un 11 de septiembre en Estados Unidos. No importó que fuera un amistoso, se le ganó a un grande, aquel que al parecer siempre tiene el boleto comprado para el mundial.

Cambio a la vista

Ricardo Gareca conoce muy bien al equipo de Tite, pues el año pasado lo enfrentó hasta en tres oportunidades. Más allá del amistoso, recordemos que la Bicolor se vio las caras ante Brasil en la Copa América en dos ocasiones, una de ellas en la final del torneo. Por ello, el ‘Tigre’ alista una estrategia con sus mejores armas para obtener un resultado positivo.

En el entrenamiento del sábado, el estratega dividió al grupo para puntualizar los movimientos defensivos. Además, hizo hincapié en los desplazamientos sin balón. Por lo trabajado en las instalaciones de la Videna, Gareca se inclinaría por repetir el sistema (4-3-3) utilizado ante Paraguay en Asunción, el mismo que llevó a Perú a ser el único visitante en sumar en la primera fecha de las eliminatorias.

Pedro Gallese en el arco, y en la línea de cuatro defensores estuvieron Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco. Junto a ellos tomaron parte de la sesión los tres centrocampistas: Renato Tapia, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún. En la ofensiva podría darse el cambio, pues Christian Cueva aqueja una distensión muscular y fue reemplazado un tiempo por ‘Canchita’ Gonzales y otro por Polo. ¿Y el ‘9’? Ruidíaz parece tener toda la confianza del ‘Tigre’, aunque Jefferson Farfán no está descartado.

¿'Canchita' salta al campo?

Tener la posibilidad de enfrentar a Brasil le deja claro a Christofer Gonzales que no importa la posición en la que Gareca lo requiera. “Si el técnico me utiliza por el medio, voy a tener posibilidades de jugar, así que en ese sentido no tengo inconvenientes. Me toca por fuera o por dentro, por el bien del equipo estoy ahí. Así que estoy muy mentalizado en esas posiciones, porque lo he podido conversar con el entrenador”, señaló.

Por su parte, Yotún defendió la titularidad de Raúl Ruidíaz. “Hizo un partido inteligente y nos ayudó muchísimo”, dijo.

