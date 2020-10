Ricardo Gareca no pudo contar con Edison Flores para el debut de la selección peruana en las Eliminatorias a Qatar 2022. El volante es uno de los titulares de la Bicolor y no obtuvo el permiso de su club, pero de igual manera estaba en duda porque no jugaba hace más de un mes. Sin embargo, el ‘Orejas’ regresó a las canchas este domingo 11 de octubre.

El mediocampista ofensivo presentó cinco fracturas en el rostro el pasado 25 de agosto en el duelo contra New England Revolution por la MLS y tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica local y posteriormente someterse a una operación, pues también sufrió una conmoción cerebral . Tras seis semanas de baja, el jugador de 26 años volvió a jugar con DC United de manera oficial.

Esa noche fue la última vez que Flores jugó al fútbol y no se sabía cuánto tiempo le iba a costar recuperarse, pero el mismo futbolista reveló que a comienzos de este mes ya estaba listo para volver. Su regreso al césped podría haber sido en el choque con Paraguay del pasado jueves 8 de octubre, pero su equipo no lo dejó viajar para representar al país.

El elenco de Washington D. C. convocó al futbolista peruano para el duelo con Chicago Fire y comenzó el encuentro desde la banca de los suplentes. El popular Edison ingresó al césped a los 59′ del segundo tiempo en lugar de Erik Sorga y pudo jugar más de media hora, con lo cual cual tuvo algunas chances de rematar al arco y se vio participativo con sus compañeros.

Al final, el deportista nacional no pudo hacer nada para evitar la derrota de su club, que cayó 2-1 y sigue en una situación caótica en el balompié estadounidense, ya que se ubica en el último lugar de la tabla en la Conferencia Este. Llevan cuatro derrotas consecutivas y no conoce el triunfo desde el pasado 25 de agosto.

