Talía Azcárate desafía los estereotipos y hace historia en el periodismo deportivo

Si hay alguien que sabe lo difícil que es dedicarse al fútbol femenino y hacerse un nombre propio en el periodismo deportivo, esa es Talía Azcárate. La hoy comentarista de ‘Contigo Selección’ de Latina y ‘De Fútbol se habla así’ en DirecTV señaló que, para cumplir sus sueños y hacerse un espacio en este rubro, tuvo que enfrentarse a los estereotipos y machismo de las personas -en su momento incluso de su propia familia- para hacer lo que le apasiona.

En entrevista con La República, Azcárate habló sobre las dificultades en sus inicios en el fútbol y en un programa deportivo; y resalta los comentarios positivos que recibe hasta el día de hoy. Recordemos que la comunicadora de 29 años formó parte de la transmisión histórica que realizó DirecTV Sports el pasado miércoles, donde un grupo de mujeres -como muy pocas en el país- narraron y comentaron un partido de fútbol del torneo local.

LUCHA CONTRA ESTEREOTIPOS

La madre de Talía Azcárate se oponía a que juegue al fútbol. “Ella me decía '¿por qué fútbol? y mi respuesta era, ¿por qué no fútbol”. La comunicadora reveló que, si bien al principio su progenitora se oponía a que practique este deporte, finalmente terminó aceptando que era su pasión. “Iba a mis partidos a verme, hoy ve mis programas y está muy orgullosa de mí”, resaltó Azcárate.

Añadió también que le costó romper los estereotipos de su familia y de la sociedad, pero considera que las acciones que viene haciendo -comentar torneos importantes de fútbol- sirven “para que las personas reflexionen”.

UNA MUJER HECHA PARA GRANDES TORNEOS

A sus 29 años de edad, Talía Azcárate ha comentado partidos no solo del torneo local, sino también mundiales de fútbol y la final de la Copa América 2019 entre Perú y Brasil. Además, se convirtió en una de las primera mujer en comentar un encuentro de Copa Sudamericana, marcando un antes y un después en el periodismo deportivo. "Un Mundial, Mundial de Mujeres, Copa Sudamericana, Copa América, torneo local, final femenino... de aquí apunto directamente a Qatar 2022”, expresó.

Tras esto, reflexiona y menciona que, desde que fue futbolista, se puso la responsabilidad de “tratar darle visibilidad a algo que yo sentía un compromiso personal con el fútbol femenino”, así fue como llegó a comentar las finales entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. “Estoy agradecida con la vida, mi presente sobrepasó mis expectativas y disfruto mucho lo que hago, porque lo hago con pasión. Somos muy pocos los que nos dedicamos a lo que nos gusta”.

Azcárate se compromete a seguir apoyando el fútbol femenino pues sabe las dificultades que tienen las mujeres para llegar a ser profesionales. “A veces nuestras familias no lo entienden, no hay presupuesto por parte de la federación, nos pagaban cinco soles diarios por jugar y nosotros lo hacíamos por pasión”, resaltó la comunicadora.

Talía Azcárate comentó la final de la Copa América entre Brasil y Perú del año pasado. Foto: Instagram @taliaazcarate

“UN PRECEDENTE HISTÓRICO”

Si bien Talía ha comentado importantes torneos de fútbol, reveló que practicó durante varios días con sus compañeras. “Hemos narrado partidos con las chicas para ver los automatismos que hay con el narrador y comentaristas. Yo tenía mucha ilusión la verdad”, expresó la comunicadora, quien se confesó y dijo que esto superó al “100% sus expectativas”.

“Es increíble que siendo 2020 no haya pasado esto -que un grupo de mujeres narre y comente un partido de fútbol-, porque tú dices ¿si están preparadas para hacerlo, por qué no? A mi me deja la sensación linda que he abierto un camino para nuevas chicas, mujeres y niñas, quienes sueñan con esto pero piensan que al ser periodismo deportivo, no habrá espacio para nosotras”, remarcó Talía.

En cuanto a la transmisión del partido en sí, Azcárate resaltó que si bien no estaba “nerviosa porque he tenido transmisiones muy pesadas como la Copa América donde era la única comentarista”, sí se encontraba ilusionada y emocionada. ''La idea es normalizarlo de aquí en adelante”, enfatizó.

“En el último ensayo que hicimos con las chicas, entró todo el canal y el productor general dio unas palabras, dijo que todos estaban orgullos y nos aplaudieron como 70 personas. En mi vida me había sentido tan ovacionada la verdad. La responsabilidad estaba encima de nuestros hombros y había que hacerlo bien”, contó Azcárate como anécdota.

Talía Azcárate, Rosa María y Camila Zapata formaron parte del primer staff de mujeres en comentar y narrar un partido local. Foto: DirecTV

“ME DA MUCHA PENA POR ELLOS”

Tras el término del partido, tanto Talía como Rosa María y Camila Zapata recibieron miles de comentarios positivos y halagos por el trabajo que hicieron; sin embargo, también existieron los negativos, sobre todo por parte de los hombres machistas quienes solo las calificaban por ser mujeres. “Es triste porque lo tienen en la punta de la lengua”, expresó una fastidiada Azcárate.

“Si tú me dijeras que hay una opinión constructiva en base a lo que se puede mejorar, siempre es bienvenida''; pero cuando hay opiniones como una ‘mujer no puede hacerlo, vayan a la cocina’, te juro que ya estoy desensibilizada con ese tema. No les presto atención, me da mucha pena por ellos”, añadió la panelista de ‘De Fútbol se habla así’.

Contó también una experiencia negativa que vivió con un compañero de trabajo, quien dijo que no se sentaría “con una mujer” a debatir temas de fútbol. “Lo he vivido desde diferentes aspectos y ámbitos. Es triste escuchar este tipo de comentarios pero creo que estas cosas -transmisiones de partidos- contribuyen a que la gente tenga otra concepción de lo que es el fútbol y el ámbito deportivo, además, que puedan entender que si una mujer habla de esto es porque estamos preparadas", finalizó Talía Azcárate.