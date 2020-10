Ver Movistar Deportes EN VIVO Perú vs. Brasil: hora y canal del partido

Perú vs. Brasil EN VIVO ONLINE se miden este martes 13 de octubre por la segunda jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora de Brasil) y será transmitido EN DIRECTO por la señal de Latina y Movistar Deportes en Perú y Esporte Interativo Plus para Brasil. Asimismo, puedes seguir el duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Perú vs. Brasil EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Latina y Movistar Deportes. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Perú y Brasil, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Perú debutó en las eliminatorias con un empate 2-2 ante Paraguay en Asunción gracias a un doblete de André Carrillo. La Blanquirroja rescató un punto en una plaza difícil y fue la única selección que sumó de visita en la primera fecha. Para el duelo contra el Scratch, Gareca mantendría prácticamente mismo once y solo realizaría una modificación.

Christian Cueva, quien salió sentido ante la Albirroja, ha estado trabajando diferenciado debido a molestias musculares y no llegaría al partido del próximo martes. Su lugar sería tomado por Andy Polo del Portland Timbers, quien realizaría trabajos defensivos para apoyar en la marca a Trauco o Advíncula.

Por su parte, Brasil ganó, gustó y goleó 5-0 a Bolivia con doblete de Firmino y otros tantos de Marquinhos, Carrasco (autogol) y Coutinho. El conjunto dirigido por Tité es el líder de las eliminatorias junto a Colombia, Uruguay y Argentina con tres puntos, pero con mejor diferencia de goles.

“No tiene sentido tener el balón y no patear el gol. No meter un gol es parte de la confianza del equipo y todo se traduce en ganar”, expresó Tité quien restó importancia a que Neymar no anotó. “Neymar no marcó (en el 5-0 a Bolivia), pero fue uno de los jugadores más participativos del duelo. Eso es espíritu de equipo”, agregó.

Perú vs. Brasil EN VIVO: ficha del partido

Partido Perú vs. Brasil ¿Cuándo juegan? Martes 13 de octubre ¿Dónde? Estadio Nacional de Lima ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora brasileña) ¿En qué canal? Latina y Movistar Deportes (Perú) y Esporte Interativo Plus (Brasil)

Perú vs. Brasil EN VIVO: horarios del partido

Para ver el Perú vs. Brasil EN VIVO, deberás revisar los siguientes horarios de transmisión, según el país en que te ubiques. En Perú, el partido iniciará a las 7.00 p. m. y en Brasil arrancará a las 9.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Portugal: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Inglaterra: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Perú vs. Brasil EN VIVO: canales de transmisión

Para ver el partido entre Perú vs. Brasil EN VIVO deberás sintonizar Movistar Deportes y Latina en Perú, y Esporte Interativo en Brasil. Asimismo, te detallaremos los canales de los demás países de acuerdo a tu ubicación.

Perú: Latina (canal 2 de Movistar) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar)

Bolivia: Cotas TV

Brasil: Esporte Interativo Plus

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play y TV Pública

Colombia: Caracol TV

Chile: CDF HD y Chilevisión

Ecuador: Canal del Fútbol

México: FITE, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: FITE y Fanitz USA

Paraguay: Tigo Sports

Uruguay: VTV

Perú vs. Brasil EN VIVO: posibles alineaciones

Perú: Gallese; Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco; Tapia, Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva (o Polo) y Ruidíaz.

Entrenador: Ricardo Gareca

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Coutinho, Douglas Luiz; Everton, Neymar y Firmino.

Entrenador: Tité

Estadio: Nacional de Lima

Perú vs. Brasil; últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.