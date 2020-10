Sumar de a uno en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022 no es un mal negocio para la selección peruana. El equipo de Ricardo Gareca suma seis partidos seguidos sin perder como visitante en este torneo (2 victorias y 4 empates) y además amplió a siete cotejos seguidos sin ver derrota ante Paraguay (2014-2020).

Sin embargo, el equipo de todos mostró imprecisiones. Aquí el análisis de los jugadores que estuvieron en cancha y la posibilidad de que integren el once titular el martes ante Brasil en el Nacional.

Pedro Gallese

El arquero del Orlando City no tuvo responsabilidad en los goles y demostró una vez más que es el dueño del arco peruano. La regularidad en la MLS solo ha potenciado su técnica y en más de una ocasión salvó su valla ante los paraguayos. Sin duda, uno de los mejores.

Luis Advíncula

El lateral del Rayo Vallecano, quien lució la cinta de capitán, estuvo impreciso y como consecuencias se fueron los dos tantos de la ‘Albirroja’: habilitó a Romero en el primer gol y en el segundo no pudo marcar a un defensa rival. Sin embargo, Gareca apostaría por él ante Brasil, pues Aldo Corzo también está falto de fútbol.

Carlos Zambrano

Los partidos jugados con Boca Juniors en la Copa Libertadores han sido esenciales para que llegue con ritmo. Pese a que protagonizó a los 20′ una jugada polémica que pudo costarle la expulsión, el ‘Kaiser’ cambió el chip en el complemento y ayudó mucho en la marca a sus compañeros. Estará ante Brasil.

Luis Abram

La falta de fútbol se vio reflejada en los primeros minutos, no obstante, poco a poco, el central de Vélez se complementó bien con Zambrano y anuló a los locales. No destacó, pero no desentonó y el ‘Tigre’ lo tomará en cuenta en el Nacional.

Miguel Trauco

Fue el punto más bajo de la defensa peruana. Se notó que no es tomado en cuenta en el Saint-Étienne, pues su banda fue una puerta abierta para el rival. Lo único que lo salvó fue el pase certero a Carrillo para sentenciar el empate. Su reemplazo natural es Marcos López, ¿tendrá oportunidad ante el ‘scratch’?

Renato Tapia

Pese a su continuidad en el Celta de Vigo, Renato Tapia no lució lo mejor de fútbol ante Paraguay. El primer tiempo fue para el olvido, pero en el completo mejoró hasta salir del campo a los 87′. Es pieza importante para Gareca.

Pedro Aquino

La figura del volante de León de México se hizo más grande cuando Yotún se adelantó y quedó solo con Tapia en la contención. Supo en qué momento sumarse al ataque sin dejar de apoyar en la marca. Fue un partido aceptable que le da un lugar en el equipo para el martes.

Yoshimar Yotún

Su desempeño fue de menos a más y terminó siendo el cerebro, el nexo, perfecto entre las líneas. Incluso se sumó al ataque pegándole al balón a larga distancia. Es fundamental en el equipo de todos.

Christian Cueva

El volante del Yeni Malatyaspor pasó desapercibido, pese a que está jugando en Turquía no colaboró con el peso ofensivo en Defensores de Chaco. Su presencia en el partido del martes está en duda, pues aqueja una molestia en el muslo derecho y será sometido a estudios.

André Carrillo

El jugador del Al-Hilal de Arabia Desbordó, corrió y anotó su primer doblete con la selección, sin duda el mejor jugador de la selección. Además, habilitó a sus compañeros para generar jugadas de peligro. Se ha ganado un lugar en el once.

Raúl Ruidíaz

Los defensores paraguayos eliminaron a la ‘Pulga’, quien aún no puede cristalizar su buen momento en el Seattle Sounders en la selección. Participó muy poco y solo tuvo un cabezazo cerca de la valla rival.

Jefferson Farfán

Ingresó al minuto 64′ por Cueva y fue suficiente para demostrar que necesita recuperar su físico para volver a ser la ‘Foquita’ que necesita la selección. Sin equipo y con una molestia en la rodilla, Farfán no se perfila como titular ante Brasil.

Christofer Gonzales

El volante ingresó por Ruidíaz, a 15′ del final, y no logró asociarse con sus compañeros. Es candidato para ocupar el lugar habitual de Edison Flores, de darse un cambio de sistema.

