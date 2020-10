Brasil puso de manifiesto su gran nivel en el inicio de una eliminatoria. Y es que el equipo de Tite no tuvo que esforzarse demasiado para apabullar por 5-0 a una débil Bolivia. El ‘Scratch’ demostró resaltantes individualidades que se conectaron en el medio campo perfectamente para obtener un gran peso ofensivo.

El balón siempre pasó por los pies de Neymar, y pese a que tuvo más de una oportunidad para celebrar un gol, no pudo lograrlo. Eso sí, fue determinante para crear jugadas de peligro en el arco de Lampe, un arquero que salvó continuamente su valla para que el resultado no fuera peor. El dominio brasileño fue desde el pitazo inicial, de ahí que el marcador se abrió al minuto 16 por medio de Marquinhos y los tantos no dejaron de llegar. Firmino aumentó diferencias a los 30′ y 47′. El ánimo de los bolivianos fue venido a menos. A los 64′, Carrasco anotó en su propio arco y Coutinho 71′ sentenció la goleada.

El rival de Perú, que llegará a Lima el lunes, saldrá al campo del Nacional con el ánimo y el ritmo a tope. “Será un partido muy difícil ante Perú, ya demostraron que son un gran equipo”, dijo Casemiro y nosotros le creemos.

También celebra

Colombia hizo valer su localía y con una gran producción de sus delanteros en la primera parte, venció 3-0 a Venezuela en Barranquilla.

El duelo tuvo la particularidad de enfrentar a dos equipos con entrenadores portugueses: Carlos Queiroz y José Peseiro. Sin embargo, la amistad quedó fuera del campo, donde los de Queiroz fueron superiores pese a perder a Santiago Arias en el primer tiempo por una terrible lesión en el tobillo y lograron sumar de a uno en su debut con goles de Duván Zapata (16′) y Luis Muriel (25′ y 47′).