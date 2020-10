Rosa María Muñoz: ''Descarto los comentarios que desprecian nuestro trabajo solo por ser mujeres''

En un deporte en el que siguen predominando los hombres, las mujeres empiezan a hacerse lugar. Donde antes solo habían referentes masculinos pateando un balón, hoy, vemos a mujeres anotando increíbles goles en torneos mundiales. En una cabina tradicionalmente liderada por varones, hoy, ellas, aunque pocas aún, demuestran su habilidad para la narración de encuentros, además de hacer un análisis sobre estos, como lo hizo ahora último Rosa María Muñoz, quien cantó no solo una, sino cuatro anotaciones en la Liga 1 Movistar.

El último miércoles, se llevó a cabo el encuentro entre Deportivo Binacional y Atlético Grau; sin embargo, lo peculiar no fue el partido en sí, sino quiénes iban a estar detrás del micro comentando el partido. DirecTV Sports juntó a Talía Azcárate, Camila Zapata y Rosa María Muñoz para narrar y analizar este cotejo del torneo peruano. Un evento extraordinario, teniendo en cuenta la sociedad machista en la que vivimos. Rosa María habló con La República sobre este momento, así como de su más grande anhelo: influenciar a mujeres a que cumplan sus sueños dentro del mundo del deporte.

¿Cuáles fueron tus sensaciones tras finalizar la narración del partido?

Recuerdo que me puse a lagrimear un poco porque este es el primer sueño que he podido cumplir en lo que respecta a la narración. Me puse a mirar al techo, al cielo, agradeciendo a Dios, familiares y amigos que partieron al cielo. Fueron horas muy bonitas, recibí saludos, felicitaciones, llamadas, la gente se preocupó por mí.

¡Y cantaste no solo uno, sino cuatro goles! ¿Ya tenías preparada una narración?

Debo decir que muchos se divirtieron con el tema de Old Traffor, La Bombonera y el Camp Nou que mencioné (risas). Así como a algunos no les gustó, a otros sí. Hay para todos los gustos. Recibí todo tipo de comentarios respecto a ello, y esto es algo que nació del productor. Me dijo ‘oye, qué te parece si mezclamos esto y esto...’, porque ya tenía algunos gritos de gol preparados, así que experimenté con todos, porque tuve cuatro goles.

¿Cuáles fueron las impresiones de tus compañeras?

Estaban muy entusiasmadas. Ellas tienen mayor experiencia en televisión. A Talía la conocemos como una capa, una trome en lo que hace, y es una referente en el periodismo deportivo; mientras que Cami, que se ha desempeñado como reportera de cancha, estaba más relajada. Inicié con algunos nervios, pero ellas me ayudaron a sentirme más cómoda y segura.

Recibiste muchas felicitaciones en las redes sociales, ¿cómo las tomas?

Creo que muchas mujeres han querido desempeñarse en un área que durante mucho tiempo fue encasillada como únicamente de varones, y se ganaron críticas gigantes; sin embargo, en esta oportunidad, debo decir que los mensajes de la gente me han dado una fortaleza increíble. Sé que estoy en proceso de formación, de encontrar mi estilo, pero saber que me están dando la oportunidad me llena de mucha emoción.

Rosa María Muñoz formó parte del staff de mujeres que narraron un partido del torneo peruano. Foto: Instagram @rosamariamunoz5

Así como hay comentarios positivos, lamentablemente, hay expresiones machistas, sobre todo por parte de los hombres. ¿Qué les dirías?

Yo descarto aquellos que netamente desprecian nuestro trabajo solo por ser mujeres. Siempre digo: uno puede tener críticas, claro, puede no gustarte el estilo, pero siempre hay un fundamento; y en este caso, si no vas a dar una crítica constructiva, ¿para qué te enfocas en que ''es mujer y no me gusta su trabajo''? Al menos, tómate 10 segundos para escuchar, ver y recién juzgar con factores que valgan la pena.

Has hecho historia en el Perú al ser una de las pocas mujeres que han narrado un encuentro de fútbol. ¿Cuál es tu siguiente paso?

Que esto sea constante. Saber que no se trata de una temporada, sino de una oportunidad que se me va a dar en el campeonato peruano; quizás con la selección. Ese es uno de mis pasos más grandes: influenciar a más mujeres a que cumplan sueños como este.

¿Cómo nació esta afición de narrar partidos?

De forma casual. Me encontraba estudiando en segundo ciclo de periodismo deportivo y llevé una asignatura de locución con Don Miguel Portanova -una eminencia para muchos-. Teníamos que hacer un grupo. Que alguien entre a cabina y que los demás narren, pero nadie quería hacerlo, y dije: “increíble, pensé que los hombres siempre tenían ese sueño”. Sentí una mirada cómplice de Don Miguel y entré. Fue un desastre, la verdad, pero en lugar de decirme que nunca más lo haga, rescató lo positivo -que era muy poco-. Fui a las siguientes clases, hasta que terminé agarrándole el gusto.

¿Tienes alguna rutina o preparación especial para narrar un partido?

Mi mamá me tiene muy atenta con el tema de tomar infusiones, bebidas calientes para la garganta, algunos brebajes de kion (risas). Trato de no hablar mucho, aunque me es muy difícil, pero lo estoy intentando; y de no forzar la voz. Por otro lado, estudio muchísimo los nombres de jugadores, apellidos y números de camisetas. Repito las alineaciones, los clubes de dónde vienen, nacionalidades, datos que te acompañan en una buena narración.

¿Algún consejo que le darías a las mujeres que laboran en el periodismo deportivo?

Trato de recordar siempre de dónde vengo, a dónde voy y los objetivos que quiero cumplir. Así que les diría que piensen mucho en la trascendencia que quieren tener en sus carreras. Que ese sueño sea el motor para derribar todo tipo de barreras, para pasar por encima de comentarios que buscan desacreditarlas sin argumentos válidos, y que hay que tener mucha pasión.

