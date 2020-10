Miguel Rebosio recordó la ‘huacha’ que le hizo a Zidane en un Zaragoza-Real Madrid

Haber enfrentado a Zinedine Zidane en su etapa como futbolista es una de las satisfacciones que guarda Miguel Rebosio, exjugador de la selección peruana. El popular ‘Conejo’ guarda un grato recuerdo de la vez que el Real Zaragoza enfrentó al poderoso Real Madrid. En su última publicación de Twitter, el exlateral compartió un clip de aquel partido en el que destaca la ‘huacha’ que le aplicó al francés.

“Después de 17 años me consiguieron el video jugando para el Real Zaragoza. Hay mucha gente que no creía lo de la ‘huacha’ (caño) a Zidane jajajaja”, escribió el exjugador en sus redes sociales.

La historia de este hecho anecdótico ya la había contado Rebosio meses atrás. “Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una ‘huacha’ y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró”, contó el exseleccionado peruano a UCI Deportes.

“Yo mido 1,76 cm. y él 1,89 cm, diez centímetros más. Me dijo: ‘Otro caño no, otro caño no’. Y me abrió los ojazos. ‘No, maestro’, le dije”, agregó el ‘Conejo’.

Rebosio vivió su primera experiencia en el fútbol extranjero con el Real Zaragoza desde el 2000 al 2004. Su transferencia se dio luego destacar con la camiseta de Sporting Cristal en los últimos cuatro años. Con los ‘blanquillos’ logró levantar la Copa del Rey en dos ocasiones: 2001 y 2004.

Luego de esa primera experiencia en la Liga Santander pasó a las filas del Almería de España, equipo en el que permaneció hasta el 2005. Tiempo después el PAOK Salónica de Grecia lo contrató. En el 2009, Miguel Rebosio dio por finalizada su carrera en Sport Boys logrando el ascenso.

