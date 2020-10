Luis Suárez vive una nueva etapa en el Atlético de Madrid y la selección uruguaya luego de su salida del Barcelona después de seis años. El ‘Pistolero’ tuvo un debut histórico con el conjunto de Diego Simeone cuando marcó un doblete y ahora se convirtió en el primer jugador en anotar un penal con VAR en las eliminatorias.

Después de marcar un gol en el triunfo de la Celeste ante Chile por 2-1 en el inicio al Mundial Qatar 2022, Suárez realizó una entrevista con AUF TV, donde recordó el difícil momento que le tocó pasar cuando el Barcelona le informó que no lo iba a tomar en cuenta para la nueva temporada.

“Los mensajes del club, que te buscaban una solución para cambiar de aires... No me lo tomé muy bien por la forma que se hicieron, más que nada. Porque uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo. Fueron días que pasé llorando por la situación que me estaba tocando vivir, a que te valoren como jugador en un club (Atlético de Madrid) que me recibió bien", contó Suárez.

“Ir a entrenar en el Barcelona y (que) te manden entrenar aparte porque no pertenecía a los 22 jugadores que iban a ser 11 contra 11. Mi mujer era la que me veía triste, me veía cabizbajo y lo que quería es volver a verme feliz dentro de una cancha”, agregó.

Suárez se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia del club (198 tantos). Además, tiene trece títulos en su palmarés: 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Finalmente, el delantero de 33 años reveló que a Lionel Messi le dolió la forma cómo le echaron.

“Las formas... El sentirte que te estaban echando. Eso era lo que más duele. Porque somos grandes: llevaba 6 años en el Barcelona y había otras maneras. Hablarme de buena manera, decirme que el club tiene pensado cambiar de aire, pero no fueron buenas las formas y eso a él (Messi) también le molestó", concluyó.

