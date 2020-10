Ricardo Gareca sobre la falta de gol de Ruidiaz: “Las circunstancias del juego a veces no lo permiten”

Uno de los jugadores que viene siendo cuestionado en la selección peruana es Raúl Ruidiaz. El delantero del Seattle Sounders no ha sabido ser el reemplazante esperado de Paolo Guerrero y hace dos años que no marca un tanto con la Bicolor; sin embargo, esto no parece ser de mucha importancia para el entrenador Ricardo Gareca, quien salió a blindarlo de las críticas.

Tras el empate ante Paraguay (2-2) por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, la ‘Pulga’ no pudo sacar a relucir su talento y capacidad goleadora como en la Major League Soccer. Tuvo apenas una chance pero mandó su cabezazo por arriba del arco, por lo que fue cambiado en la segunda mitad.

Tras ser cuestionado sobre la insistencia de Raúl Ruidiaz como único delantero, Ricardo Gareca expresó que no comparte las críticas ni comentarios que hacen hacia el jugador del Seattle Sounders. "Raúl es un jugador que permanentemente intentamos acompañarlo, pero las circunstancias del juego a veces no lo permiten”, comentó el estratega argentino al finalizar el encuentro ante Paraguay.

Recordemos que la última vez que anotó Raúl Ruidiaz con la selección peruana fue en marzo del 2018, en un amistoso ante Islandia. Desde entonces, la ‘Pulga’ sumó 15 encuentros (9 de titular) y 717 minutos sin anotar (más de 2 años y medio). En cuanto a Eliminatorias, el cotejo ante Paraguay significó su partido número 15, jugó 564 minutos y apenas registra un tanto.

