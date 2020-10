Con una soberbia actuación de André Carrillo, la selección peruana empató 2-2 con su similar de Paraguay en la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Es así que los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron su primer punto en el largo camino hacia el próximo mundial.

Tras una primera mitad sin goles, donde Pedro Gallese y Carlos Zambrano se robaron los focos de atención -el primero por sus atajadas y el segundo por una polémica amonestación- los jugadores recobraron la memoria y mostraron pasajes del fútbol que los llevó a Rusia 2018. Incluso André Carrillo -quien no está acostumbrado a marcar con la selección mayor- se dio el gusto de anotar un doblete y rescatar un punto en la siempre difícil Asunción.

Pedro Gallese (8)

El portero del Orlando City mostró seguridad en todo momento. De no haber sido por él, los paraguayos se habrían ido al descanso con el marcador arriba. Si bien la selección recibió dos goles, el portero nacional no tuvo responsabilidad, pues Ángel Romero llegó libre en ambas ocasiones para marcar su doblete. Pedro Gallese aprobó con creces el primer partido.

Luis Advíncula (5)

El lateral derecho del Rayo Vallecano estuvo impreciso en los 90 minutos. Habían jugadas donde se requería tranquilidad y aceleraba, o cuando pedía velocidad, hacía todo lo contrario. En el primer gol, quedó enganchado y terminó habilitando a Ángel Romero. En el segundo, no pudo marcar bien a un jugador paraguayo, quien cedió el balón a Romero para que anote su doblete. Mal partido de Luis Advíncula.

Carlos Zambrano (8)

Pese a que protagonizó una jugada polémica a los veinte minutos de comenzado el encuentro -le puso el codo en la cara de Almirón-, y fue amonestado, el defensor de Boca Juniors se mostró férreo en la defensa central. Ayudó a Luis Abram en todos los cortes y no le pesó estar condicionado.

Luis Abram (6)

Su participación pasó desapercibida por las buenas actuaciones de su pareja Carlos Zambrano. El central de Vélez cumplió con las labores defensivas y aguantó a los delanteros paraguayos. Para ser su primer partido en meses -pues la actividad en Argentina aún no ha regresado- aprobó.

Miguel Trauco (5)

Se notó la falta de minutos en el jugador del Saint-Étienne. A excepción del segundo gol de André Carrillo, donde sacó el centro, tuvo un partido de regular para abajo. En la primera mitad, su zona fue de libre tránsito para todos los paraguayos. No pudo sumarse al ataque ni tampoco puso seguridad en su banda. Sin duda alguna, fue uno de los puntos más bajos de la selección.

Renato Tapia (7)

Con el pasar de los minutos, Renato Tapia se fue afianzando en el campo. El volante de Celta de Vigo estuvo impreciso en la primera parte y le costó agarrar ritmo; sin embargo, en la segunda mitad se plantó bien hasta los 87 minutos, cuando fue cambiado.

Yoshimar Yotún (7)

El cerebro de la selección peruana volvió a manejar los hilos. De sus pies nacieron las mejores jugadas de gol y en más de una oportunidad, le pegó al arco; sin embargo, la pelota o pasó muy cerca del arco o terminó yéndose por arriba. Yotún es la pieza fundamental de Gareca para estas Eliminatorias.

Pedro Aquino (6)

El volante del León de México demostró porqué estuvo en el once ideal -en más de una oportunidad- de la Liga MX. Aquino supo cuándo cortar las jugadas de ataque de los paraguayos, se sumó al ataque y apoyó en defensa cuando la selección quedaba mal parada.

André Carrillo (8)

Fue de lejos el mejor jugador de la selección peruana. Si bien no tuvo mucha participación en el primer tiempo, fue una historia completamente en la segunda. El futbolista del Al-Hilal se puso el equipo al hombro y marcó los dos tantos del empate, al firmar así su primer doblete con la Bicolor. Fue un dolor de cabeza para los paraguayos en la segunda mitad e incluso habilitó a sus compañeros para aumentar el marcador, pero no se dio.

Christian Cueva (5)

Pese a que vino jugando con su club en Turquía, el volante del Yeni Malatyaspor no marcó la diferencia. Christian Cueva no apareció cuando la jugada pedía su presencia y tampoco ayudó en la presión de los defensores paraguayos. Hoy, ‘Aladino’ pasó desapercibido.

Raúl Ruidíaz (5)

Tantas veces se ha dicho que el estilo de la selección no es para Ruidíaz y que se debería cambiar; sin embargo, cuando esto sucedía, él no marcaba la diferencia. Ante Paraguay, el delantero del Seattle Sounders fue absorbido por los defensores albirrojos y, si bien tuvo una sola chance de gol que la envió por arriba del arco, no participó ni ayudó a sus compañeros a apretar la salida del portero.

Jefferson Farfán (5)

Ingresó a los 64 minutos. Lamentablemente, en el tiempo que estuvo en campo, la ‘Foquita’ no aportó en ataque y se aprovechó poco el pique al espacio, lo cual es su mayor fortaleza. Farfán no tiene club y viene entrenando en la Videna desde hace meses y eso se notó en el campo.

Christofer González (5)

‘Canchita’ apenas pudo aportar algo al equipo. Entró por Raúl Ruidíaz a los 74 minutos pero no se asoció bien con sus compañeros.

Marcos López, Andy Polo y Sergio Peña.

Los tres futbolistas entraron cuando el partido ya estaba empatado y por culminar, por lo que no tuvieron mayor incidencia en el encuentro. No tienen calificación alguna.

