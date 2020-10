Perú vs. Paraguay: ¿cómo llegan al debut de las eliminatorias Qatar 2022?

Perú y Paraguay abren este miércoles las eliminatorias Qatar 2022. El escenario del partido será el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde han jugado siete veces, con un saldo de una victoria para la Blanquirroja, cinco triunfos para la Albirroja y un empate.

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, dirigirá su segunda eliminatoria con el cuadro nacional, mientras que Eduardo Berizzo debutará al mando de la paraguaya. Ambos técnicos se han enfrentado dos veces, con saldo a favor para el Tigre.

La primera vez, fue en el Clausura 2011 de la Superliga Argentina, cuando Gareca dirigía a Vélez Sarsfield, y Berizzo, a Estudiantes de La Plata. El partido quedó 4-0 a favor para los de Liniers. Mientras que la segunda ocasión, fue como entrenadores de selecciones. En el debut de Berizzo con Paraguay en marzo de 2019, Perú ganó 1-0 en New Yersey.

Más allá de las estadísticas, analizamos cómo llegan ambas selecciones al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

Selección peruana: segundo proceso con Gareca

Perú comienza su segundo proceso con Ricardo Gareca. Para las eliminatorias Rusia 2018, la Bicolor quedó en el quinto puesto con 26 puntos, y clasificó a un Mundial después de 36 años. El inicio fue muy complicado para el ciclo Gareca debido a que solo sumó 8 puntos en la primera rueda. Sin embargo, el triunfo por 4-1 ante Paraguay en Asunción (victoria de Perú de visita después de 12 años en eliminatorias) fue el punto de quiebre.

El equipo empezó a creer que podía. Llegaron los 3 puntos del TAS ante Bolivia y encadenó una racha de 15 unidades. Superó a Nueva Zelanda en el repechaje y volvió a una Copa del Mundo. Ricardo Gareca definió un once, el cual se conoce de memoria, generó una comunión entre él y el grupo y logró convencer al jugador peruano de que podía jugarle de igual a igual a cualquier selección. Los resultados se fueron dando y el subcampeonato en la Copa América de Brasil (luego de 44 años) fue el reflejo de ese convencimiento.

Esta tarde, Perú inicia el camino a Qatar con un equipo maduro, con recorrido en eliminatorias y con promedio de edad de 28 años. Sin el retirado Claudio Pizarro, el peruano más exitoso a nivel de clubes en Europa; sin su capitán y goleador histórico, Paolo Guerrero (36 goles); y sin su goleador en las eliminatorias pasadas, como Edison Flores (6 tantos).

Integrarán la escuadra Pedro Gallese, el arquero con más partidos en la selección; Jefferson Farfán, máximo goleador de Perú en las eliminatorias con 15 dianas; y los máximos asistentes en las clasificatorias a Rusia 2018, como Yoshimar Yotún (5 asistencia) y Christian Cueva (3).

Además de nuevos rostros como Aldair Rodríguez, Matías Succar, Álex Valera, David Dioses y Marcos López, futbolistas que aún no han debutado oficialmente con la selección y que podrían sumar partidos durante el proceso.

El plantel creció y cada jugador se fue consolidando en sus clubes. La continuidad es la clave. Cuando vienen a la selección, se potencian y dejan puntos altos.

Selección paraguaya: la era de Berizzo

Por su parte, Paraguay arranca con la consigna de regresar a un Mundial luego de más de 10 años. Su última participación fue en Sudáfrica 2010, con un plantel dirigido por Gerardo Martino y figuras como Justo Villar, Paulo Da Silva, Edgar Barreto, Nelson Haedo Valdez, Óscar Cardozo, Nelson Haedo Valdez, Roque Santa Cruz, entre otros.

Desde la salida del ‘Tata’ Martino, la Albirroja no volvió a un Mundial. Para Brasil 2014, terminó en el último lugar con 12 puntos, mientras que para Rusia 2018, subió al séptimo puesto con 24 unidades, el doble. El boleto a la Copa del Mundo se perdió en la última fecha cuando cayó 1-0 frente a Venezuela en Asunción.

En la última eliminatoria, Paraguay fue irregular en casa, con un saldo de 3 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Con Berizzo, empieza el recambio generacional, el plantel más joven en su historia, con un promedio de 25 años.

Del partido contra Venezuela en el inicio de las clasificatorias a Rusia, solo repiten cinco futbolistas en la lista: Anthony Silva, Gustavo Gómez, Óscar Romero, Raúl Bobadilla y Darío Lezcano. Los demás, aparecieron durante el proceso con Ramón Díaz y Francisco Arce, y otros, debutarán en su primera eliminatoria.

A Berizzo le ha costado definir un once. Es difícil analizarlo como equipo, no hay un once de memoria. Probó un plantel en sus primeros partidos, armó otro durante la Copa América 2019 y otro en los últimos amistosos.

Gracias al esfuerzo de todos, y con la ilusión de que pronto todas las hinchadas puedan volver a las canchas, el clasificatorio más apasionante del mundo inicia esta noche en Asunción.



¿Listos para comenzar @SeleccionPeru? 💪 pic.twitter.com/MB597nndFa — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 8, 2020

Sin embargo, resaltan jugadores claves como el portero Roberto ‘Gatito’ Fernández, Gustavo Gómez, Federico Balbuena, Junior Alonso, los gemelos Ángel y Óscar Romero, Miguel Almirón, Darío Lezcano y Antonio Sanabria.

Perú vs. Paraguay, últimas noticias:

