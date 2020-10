Gregorio Pérez: “Universitario tiene el mejor plantel del medio, lo veo para que salga campeón"

Gregorio Pérez dirigió solo unos meses a Universitario, pero dejó una huella imborrable en todos los hinchas merengues. El técnico uruguayo puso los cimientos para que el equipo salga campeón del Torneo Apertura.

- Usted inició este proceso, lo felicito por el campeonato.

Gracias. Sí, conformamos un plantel con futbolistas que estaban en el club y otros como Urruti, Alonso, Dos Santos, Millán, Santillán, Succar, que fueron los que se incorporaron y potenciaron el plantel que se tenía del año anterior. Se dieron las circunstancias para que no continuemos, pero eso no limitó el trabajo que concluyó con la obtención del torneo. Es el gran mérito de los jugadores, nos sentimos contentos porque no solo dirigimos un equipo grande con millones de hinchas e historia, nos trataron muy bien y con mucho afecto. Lógico que el tiempo fue corto, pero alcanzó para tener el mejor recuerdo.

- ¿Qué le dijeron los jugadores?

Yo saludé a la gran mayoría, otros me llamaron o me mandaron mensajes. Estaban muy contentos y yo también por ellos, el club y los hinchas. No soy una persona rencorosa ni envidiosa, al contrario. Son situaciones que se dieron así y que uno las tiene que aceptar. Somos agradecidos con la administración y Ferrari de que nos hayan contratado.

- ¿Vio algún partido del equipo?

Sí, muchos partidos del torneo, no solo de Universitario. No digo todos, pero la gran mayoría.

- ¿Extraña dirigir?

Uno no comete ningún pecado al decir lo que siente, pero lógicamente sí.

- En su momento dijo que no era parte de la historia de Universitario, pero ¿el recuerdo que ha dejado en los hinchas y el campeonato conseguido lo han hecho reconsiderar esta postura?

Bueno, tuve un pasaje muy corto. Los que hacen la historia de los clubes son los jugadores. Soy consciente del afecto, cariño y respeto que tiene la gente con nosotros. Fuimos una pequeña parte, pusimos nuestro granito de arena para que la ‘U’ pueda festejar el primer título del año.

- ¿Cuál es la reflexión sobre el tiempo que pasó en la ‘U’?

Para nosotros fue lo mejor estar en Universitario, tuvimos todas las posibilidades para trabajar en todo sentido. Tenemos un gran recuerdo de los futbolistas y de toda la gente que ha rodeado el club. Agradecidos con que hayamos tenido la posibilidad de trabajar y conocer a ese grupo de jugadores y auxiliares del club.

- ¿Cómo ve al equipo de cara a lo que viene?

Muy bien. Universitario tiene el mejor plantel del medio, lo veo para que salga campeón, tiene recambios y un plantel equilibrado.

