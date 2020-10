Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: tabla de posiciones tras los primeros partidos de la fecha 1

El camino rumbo a Qatar 2022 se inició este jueves 8 de octubre en Sudamérica. Seis selecciones abrieron fuegos en la jornada inaugural del proceso clasificatorio con tres partidos que regalaron emociones de principio a fin a los hinchas y permitieron gritar los primeros goles de la competencia.

La fecha arrancó en el Estadio Defensores del Chaco, donde Perú y Paraguay igualaron 2-2 en reñido duelo que se resolvió en el segundo tiempo. André Carrillo adelantó a la selección de Ricardo Gareca, pero Ángel Romero le dio vuelta al marcador con dos tantos, a los 66′ y 81′. Por suerte para la Blanquirroja, la ‘Culebra’ apareció nuevamente para poner cifras definitivas a los 85′.

La polémica vino desde el Estadio Centenario de Montevideo. Uruguay, con una discutida actuación del VAR, venció 2-1 a Chile con goles de Luis Suárez y ‘Maxi’ Gómez en los minutos de tiempo añadido. Alexis Sánchez había igualado de forma parcial en el segundo tiempo.

La controversia se produjo cuando el videoarbitraje ni siquiera consideró pertinente llamar al árbitro para revisar una clara mano de Sebastián Coates en el área charrúa a los 88′ del partido. Al final, la Celeste se quedó con el triunfo y lidera la tabla.

En el último partido de este jueves, Argentina derrotó 1-0 a Ecuador en La Bombonera. Un gol de penal de Lionel Messi a los 13′ del primer tiempo fue suficiente para que la Albiceleste se quede con los tres puntos y comparta el liderato con Uruguay.

La fecha 1 se completará este viernes 9 con los partidos Colombia vs. Venezuela y Brasil vs. Bolivia. El primero de estos duelos se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el segundo tendrá como escenario el Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Resultados y programación de la Fecha 1

Jueves 8 de octubre

- Paraguay 2-2 Perú

Estadio Defensores del Chaco

- Uruguay 2-1 Chile

Estadio Centenario

- Argentina 1-0 Ecuador

Estadio La Bombonera

Viernes 9 de octubre

- Colombia vs. Venezuela

Estadio Metropolitano de Barranquilla

Hora: 6.30 p. m. (hora peruana)

- Brasil vs. Bolivia

Arena do Gremio

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Tabla de posiciones Eliminatorias al Mundial Qatar 2022

Puesto Selección PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Uruguay 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Argentina 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Paraguay 1 0 1 0 2 2 0 1 4 Perú 1 0 1 0 2 2 0 1 5 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Chile 1 0 0 1 1 2 -1 0 10 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0

