Como en muchas oportunidades anteriores, la selección peruana arrancará un proceso eliminatorio ante Paraguay, sin embargo esta vez lo hará de visita. Un cambio que en otras circunstancias salubres habría sido determinante y que hoy ya no lo es tanto y si sumamos este dato a las estadísticas de los últimos duelos entre estas selecciones, hay motivos para ilusionarse.

Sin embargo, cada eliminatoria es distinta y son los jugadores de trayectoria los que más conscientes de ello deben ser. Y es que cuando te enfrentas a un viejo conocido, que a pesar de los cambios que el tiempo siempre trae, mantienen incólumes sus características predominantes, es más que importante escuchar a la experiencia.

¿Cómo ganarle a la férrea defensa paraguaya? ¿Cómo contener su ataque? Andrés Mendoza y Miguel Rebosio son jugadores que han conocido la satisfacción de arrancar con pie derecho una eliminatoria ante Paraguay. Ambos conversaron con La República para dar sus claves en sus respectivos sectores del campo.

En defensa

Miguel Rebosio (3 victorias, 1 empate, 1 derrota ante Paraguay por eliminatorias)

“Cada eliminatoria es distinta, que la gente no caiga en que si le ganamos 4-1 la última vez, ahora vamos a ir a arrasar. Paraguay es un equipo con caras nuevas pero siempre se ha caracterizado por no dar pelotas por perdidas, por meter pierna fuerte”.

El Conejo fue parte de dos resultados muy importantes ante Paraguay, el 4-1 del 2003 en el Nacional y el empate 1-1 en Defensores del Chaco al año siguiente. Dos partidos que le dejaron recuerdos imborrables y una idea concreta de cómo se debe defender contra los guaraníes, tanto de local como de visita.

“Antes siempre debutábamos con Paraguay en Lima y era emocionante, recuerdo mucho el 4-1. El delantero más complicado en ese entonces era (José Saturnino) Cardozo, le gustaba el choque y así había que jugarle, de cerca para anularlo. Le jugamos muy bien, hicimos un buen partido a una selección que era mundialista”, sostuvo.

Para Rebosio, el profesor Gareca debe confiar en la zaga con la que ya ha venido trabajando. “A pesar del buen momento que Araujo está viviendo, Zambrano y Abram ya han jugado juntos y se conocen. Lo importante es que todos, titulares y suplentes, estén a la altura. El medio campo también va a ser clave, por eso me gusta que estén Aquino, Tapia y Yotún”, acotó.

En ataque

Andrés Mendoza (1 victoria, 1 empate ante Paraguay por eliminatorias)

El Cóndor no solo nunca ha perdido contra Paraguay en eliminatorias, además se dio el lujo de anotar un gol en el recordado 4-1. “Se hizo un buen partido. Feliz por marcar un gol y sacar el resultado y los chicos que están ahora deben buscar sentirse así”, expresó.

En Defensores del Chaco, Mendoza tuvo una labor muy sacrificada por lo que admite que iniciar eliminatorias en esa cancha no será fácil. “Lo más complicado de jugar de visita allá fue aguantar a los defensas”, no obstante, siente que Perú tiene las armas para hacerle daño.

“Siempre van fuerte, son muy rudos, les gusta el choque y sobre esto sacan diferencia. Perú no debe caer en ese juego, sabemos tratar bien la pelota. La defensa paraguaya es bien dura pero Perú tiene como hacerle daño”, puntualizó.

Mendoza admite que la ausencia de Paolo Guerrero es importante pero que eso no borra las posibilidades de triunfo. “Perú debe jugar como siempre ha jugado, tocando, buscando espacios. Con Paolo era distinto, él aguantaba, pivoteaba, ahora sin él, la clave es jugar por abajo, a Paraguay no le gusta eso”, apuntó.

En ese sentido, al atacante no le quedan dudas de que el elegido para comandar el ataque es Raúl Ruidíaz. “Tiene que jugar, tiene buen tiempo en la selección, marca goles en su club, por ahí que en la selección no le ha ido tan bien pero tiene la posibilidad de complicar, no va a chocar porque no es su tipo de juego. Ruidíaz debe buscar los espacios para recibir asistencias y definir, es rápido, encarador”.

Aunque su gol a Paraguay fue de contragolpe, Mendoza no cree que este sea el camino del gol para este equipo. “No creo que Perú juegue al contragolpe, Perú tiene que salir a atacar y hacer su juego, que ellos se preocupen por nosotros. No podemos retroceder”, sentenció.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.