Perú vs. Paraguay EN VIVO ONLINE HOY jueves 8 de octubre desde el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la primera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. La transmisión del partido irá GRATIS por internet vía Movistar Deportes y América TV a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos puedes seguirla a través de La República Deportes.

La última vez que las dos selecciones se vieron las caras fue el 22 de marzo del 2019, en un encuentro amistoso por fecha FIFA disputado en Nueva Jersey, Estados Unidos. En dicha oportunidad, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se llevó la victoria por la mínima diferencia (1-0) y en las anteriores clasificatorias, la Bicolor ganó los dos cotejos.

¿Cómo llega Perú?

La Blanquirroja llega al inicio de las Eliminatorias con varias bajas importantes y jugadores sentidos: Paolo Guerrero sufrió la rotura del ligamento cruzado y será baja por toda la temporada; Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens no viajaron a Lima porque no recibieron el permiso de sus clubes de la MLS; y Aldair Rodríguez, Raziel García y Nilson Loyola por lesión.

El entrenador argentino esperará a Jefferson Farfán hasta último minuto debido a que este se sintió en su rodilla izquierda en uno de los entrenamientos con la selección. Sin embargo, la ‘Foquita’ ha vuelto a entrenar a la par de sus compañeros, pero no se encuentra totalmente recuperado y su inactividad en los últimos meses hace que sea más peligroso su titularidad.

Luis Abram y Miguel Trauco no juegan desde marzo, ya que en el primer caso la Superliga Argentina no se ha reanudado; mientras que el segundo no es considerado por el técnico en el Saint-Étienne. Pese a ello, Gareca colocaría a ambos desde el arranque; así como Raúl Ruidíaz, quien será el delantero centro, encargado de reemplazar al ‘Depredador’.

¿Cómo llega Paraguay?

La selección paraguaya, por su parte, llega con casi todo el plantel completo; solo presenta una baja: Santiago Arzamendia, quien dio positivo a coronavirus; el resto de sus compañeros dio negativo. Sus futbolistas más importantes si estarán presentes: el portero Roberto Fernández, el capitán Gustavo Gómez y Miguel Almirón, la figura del equipo.

El técnico Eduardo Berizzo indicó en la conferencia de prensa previo al choque con Perú que los dos conjuntos son parecidos, pero que la presión es un sello de los guaraníes y que será vital en el desarrollo del cotejo; así como el control de la pelota.

“Es un equipo que juega de determinada manera. Lo conocemos, sabemos su potencial. Haremos que no jueguen cómodos y utilizaremos la pelota como arma de ataque”, dijo el popular ‘Toto’ sobre la Rojiblanca.

Perú vs. Paraguay EN VIVO: posibles alineaciones del partido de las Eliminatorias a Qatar 2022

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Raúl Ruidíaz y Christian Cueva

Entrenador: Ricardo Gareca

Paraguay: Fernández; Escobar, Gomez, Alonso, Riveros; Villasanti, Cubas, Sánchez; Almirón; Sanabria y Darío Lezcano.

Entrenador: Eduardo Berizzo

Perú vs. Paraguay: Ficha del partido

¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 8 de octubre ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco, Asunción ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Movistar Deportes y América TV

Perú vs. Paraguay: ¿a qué hora ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p.m.

Estados Unidos: 5.30p. m. (ET) / 2.30 p. m. (PT)

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 4.30 p. m

Bolivia: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.30 a. m. (Al día siguiente)

¿Dónde ver el Perú vs. Paraguay LIVE STREAMING por las Eliminatorias a Qatar 2022?

América Televisión

Movistar TV ► 4 (SD) y 704 (HD)

DirecTV ► 194 (SD) y 1194 (HD)

Claro TV ► 4 (SD) y 504 (HD)

Movistar Deportes

Movistar TV► 19 (SD) y 719 (HD)

Perú vs. Paraguay: ¿En qué canales ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Perú vs. Paraguay en Perú: Movistar Deportes, América Televisión

Perú vs. Paraguay en Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú vs. Paraguay en Bolivia: COTAS Televisión

Perú vs. Paraguay en Chile: CDF Premium

Perú vs. Paraguay en Costa Rica: Sky HD

Perú vs. Paraguay en Ecuador: Canal del Futbol

Perú vs. Paraguay en Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 5, beIN Sports MAX 6

Perú vs. Paraguay en Italia: Como TV

Perú vs. Paraguay en México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, FITE

Perú vs. Paraguay en Estados Unidos: FITE

Perú vs. Paraguay: Historial de partidos

Fecha Resultado Torneo 22/03/19 Perú 1-0 Paraguay Partido amistoso 08/06/17 Perú 1-0 Paraguay Partido amistoso 10/11/16 Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias a Rusia 2018 13/11/15 Perú 1-0 Paraguay Eliminatorias a Rusia 2018 03/07/15 Perú 2-0 Paraguay Copa América Chile 2015

Perú vs. Paraguay: ¿Dónde se juega el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022? | Mapa

El lugar donde se disputará el Perú vs. Paraguay EN VIVO por la fecha 1 de las Eliminatorias a Qatar 2022 es en el estadio Defensores del Chaco, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Perú vs. Paraguay: ¿Dónde ver el partido de las Eliminatorias a Qatar 2022?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Perú vs. Paraguay EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.