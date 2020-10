La selección peruana debutará en las Eliminatorias a Qatar 2022 este jueves 8 de octubre contra su similar de Paraguay en Asunción. En ese contexto, Christian Cueva es uno de los jugadores llamados a estar en el equipo titular contra la Albirroja.

‘Aladino’ ofreció una entrevista a RPP y habló sobre su regreso a la Blanquirroja, ya que la última vez que se puso la camiseta nacional fue en octubre del 2019 en un duelo de carácter amistoso ante Uruguay. El talentoso volante ha jugado cuatro encuentros en su nuevo equipo, el Yeni Malatyaspor de Turquía.

Cueva manifestó su alegría por ser llamado nuevamente al equipo patrio y agradeció la chance otorgada por el técnico Ricardo Gareca. “Estoy más tranquilo por la oportunidad que estoy teniendo, es lo que quería, tener la confianza de jugar al fútbol, sentirme bien con la pelota. Cuando estamos en la selección es otra cosa, uno cambia el chip. La alegría y confianza es grande para desarrollarse con tranquilidad”, sostuvo.

El mediocampista de 28 años ha tenido una temporada 2019/20 complicada, debido a que luego de la Copa América de Brasil no tuvo muchos minutos en el Santos y luego fue separado. Desde febrero estuvo en el Pachuca de México, pero tampoco tuvo la continuidad deseada y jugó solo 52 minutos hasta antes de la paralización del fútbol por la COVID-19.

“Particularmente, no siento que cuando me ha tocado venir a la selección me haya afectado tanto el jugar o no jugar, ni a mí ni a mis compañeros. Tener una continuidad en tu equipo te prepara mejor, no sé si mental o físicamente, pero definitivamente una seguidilla de partidos te trae tranquilidad para poder desarrollarte dentro de un campo, pero no tengo problema en ese sentido”, agregó.

Del mismo modo, Cueva se refirió a las ausencias como Paolo Guerrero o Edison Flores: “A quien le toque jugar, es decisión del ‘profe’. Al que le haya tocado, lo ha hecho de la mejor manera. Nos tenemos que adaptar rápidamente a lo que Ricardo quiera con un nuevo sistema. Quizás empiece a tener variantes en los jugadores. Particularmente, pienso que el grupo ya se conoce, pero, sin duda, ambos son jugadores que siempre van a ser de mucha importancia”.

Por último, el mediocampista habló sobre su eventual cambio de posición en el partido frente a Paraguay. “No tengo ningún problema de jugar por izquierda en caso me toque a mí hacerlo. Ya lo he hecho hace mucho y creo que eso no me afectaría. Vengo jugando de medio hace mucho, pero pienso que todavía puedo hacer el recorrido por izquierda, ya con mucha más experiencia y roce”, concluyó Cueva.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.