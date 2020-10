Mario Salas tras empate de Alianza Lima: “Si seguimos jugando así, no vamos a lograr los objetivos”

Alianza Lima igualó 1-1 con Sport Boys por el partido pendiente de la fecha 15 del Torneo Apertura. El resultado no dejó satisfecho al entrenador Mario Salas, quien remarcó que si seguián jugando de esa manera -desperdiciando varias ocasiones de gol- no lograrán los objetivos que se han trazado en la Liga 1 Movistar. Cabe resaltar que los blanquiazules deben sumar todos los puntos posibles y ganar la Fase 2; de lo contrario, no tendrán chances de disputar la final.

“Siento que si seguimos jugando así, no vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Hemos mejorado pero si queremos ser un equipo mejor, no podemos tener estas impericias, ni impresiones de cara al arco”, declaró el estratega chileno al término del partido.

Desde que empezó el encuentro, Alianza Lima dominó todo el partido e incluso, antes de la jugada del primer gol, tuvo varias chances que Arroé, Rubio, Cornejo y Ascues no pudieron concretar. Sin embargo, minutos antes de que acabe el primer tiempo, el ’Patrón' anotó el tanto para que los blanquiazules se vayan al descanso con el marcador a favor.

En la segunda mitad, los jugadores aliancistas volverían a perder varias oportunidades, por lo que llegó el gol de Sport Boys. Tras una buena jugada del ‘Chucho’ Chávez, Penco venció a Rivadeneyra y anotó el tanto del empate. Con este resultado, Alianza Lima sumó 22 unidades y se ubica en la undécima posición; mientras que los rosados llegaron a 12 puntos y se mantienen en el penúltimo lugar.

