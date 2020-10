Cienciano del Cusco mañana enfrentará a Carlos Stein desde las 10.30 horas por la Liga 1. Los dirigidos por Marcelo Grioni no ganan en el Apertura hace tres fechas, lo que repercutió en su lucha por el título. Ahora quieren mejorar su ubicación en la tabla y llegar con el mejor rendimiento al Clausura.

Vale recordar que el Papá tiene once lesionados, debido a la seguidilla de partidos. “Hay que confiar en los jugadores que tenemos y estoy seguro que podrán hacerlo muy bien”, señaló Damián Ísmodes, quien se siente recuperado para el encuentro ante el once de Lambayeque.

Para el arquero del cuadro del Cusco, Daniel Ferreyra, esta es una oportunidad para quienes no tenían oportunidad en el once titular. “Debemos estar todos listos para lo que sea, si hoy les toca a los chicos jugar, o a algunos que no tiene minutos, es momento para mostrar que merecen estar en la titularidad”, dijo.

Sobre el Stein, el popular “Canguro” reconoció que tiene jugadores talentosos. “Será un partido cerrado. Ellos juegan bien, tienen a Manicero quien termina creando la diferencia y se cierran bien atrás”, sostuvo.

El equipo de Marcelo Grioni se encuentra en el puesto ocho de la tabla con 24 puntos, mientras que Carlos Stein ocupa la casilla 18 con 13 unidades. El partido se proyecta intenso por la necesidad de ambos cuadros: Cienciano para mantenerse arriba y Stein para alejarse de los últimos lugares.

Cienciano, últimas noticias: