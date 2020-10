Colombia vs. Venezuela EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022 este viernes 9 de octubre. La transmisión por Internet podrás seguirla por el canal de TV: Caracol TV a partir de las 18.30 horas (horario colombiano y peruano) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla). Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial del Colombia vs. Venezuela EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Caracol TV. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Colombia y Venezuela, goles, incidencias de los futbolistas y más.

El entrenador del seleccionado colombiano, Carlos Queiroz, anticipó que Colombia no “inventará” y será fiel a su juego rápido y ofensivo frente a Venezuela y Chile, sus complicados rivales en el arranque del clasificatorio al Mundial Qatar 2022.

“Es una convocatoria que (...) no es para inventar mucho. Hay que mantener la consistencia”, dijo el entrenador durante una rueda de prensa virtual.

Por su parte, la Vinotinto empezó a concentrar desde el pasado lunes y viajó a Barranquilla este miércoles para enfrentar a Colombia. Previo al viaje, toda la delegación llanera se sometió a la segunda prueba PCR. “Estamos respetando los controles estrictos que nos envían desde FIFA. Estamos cuidando cada detalle en la delegación”, detalló Bernardo Años, director de la Comisión de selecciones de la Federación Venezolana de Fútbol.

Colombia vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Colombia vs. Venezuela Día Viernes 9 de octubre Hora 18.30 p. m. horas de Colombia y Perú - 19.30 horas de Venezuela Lugar Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla) Canal Caracol TV

Colombia vs. Venezuela EN VIVO: posibles alineaciones

Colombia: Álvaro Montero; Juan Guillermo Cuadrado, Yerri Mina, Davinson Sánchez, Frank Fabra; Jeison Murillo, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel

DT. Carlos Queiroz

Venezuela: Fariñez, Hernández, Osorio, Chancellor, Rosales, Rincón, Yangel, Machís, Savarino, Soteldo, Eric Ramírez

DT. José Peseiro

Estadio: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla)

¿A qué hora es el partido Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias EN VIVO?

Si estás pensando ver Colombia vs. Venezuela EN VIVO en partido por las Eliminatorias Qatar 2022, aquí te mostramos los horarios:

Ecuador: 6.30 p. m.

Perú : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. México: 6.30 p. m.

Colombia : 6.30 p. m.

: 6.30 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D.C.): 7.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver el partido Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias EN VIVO?

Si no quieres perderte el Colombia vs. Venezuela EN VIVO en las Eliminatorias Sudamericanas, consulta en qué canal puedes seguir el partido según tu ubicación:

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, COTAS Televisión

Bosnia-Herzegovina: SportKlub 2 Serbia

Brasil: SporTV Play, SporTV

Canadá: FITE

Chile: CDF HD

Colombia: Caracol TV

Costa Rica: Sky HD

Croacia: Sportklub 2 Croatia

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: Canal del Futbol

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 3, beIN SPORTS CONNECT, Free

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: YouTube

Italia: Como TV

Japón: FITE

México: FITE, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Montenegro: SportKlub 2 Serbia

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Serbia: SportKlub 2 Serbia

Singapur: FITE

Eslovenia: Sportklub 2 Slovenia

Estados Unidos: Fanatiz USA, FITE

Venezuela: TLT Venezuela

Eliminatorias Qatar 2022, últimas noticias:

