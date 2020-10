Camila Zapata: “Es un reto vivir en una sociedad machista”

La transmisión del partido Atlético Grau vs. Binacional marcó un hito en la historia del periodismo deportivo al ser cubierto por cuatro mujeres. Camila Zapata explicó cómo fue la preparación y el legado que dejan.

- El primer partido de la Liga 1 Movistar cubierto solo por mujeres ha sido un boom. ¿Cómo te sientes con ello?

La verdad ha sido una experiencia inolvidable. Las cuatro teníamos un sueño desde niñas, que era estar cerca al deporte, finalmente hay metas que se van consiguiendo y eso te hace sentir bien por el esfuerzo.

-¿Cómo fue abrirse paso en un mundo al que muchos aún consideran que es “de hombres”?

Es un reto porque te enfrentas a un camino en el que siempre debes demostrar un poco más para que te tomen en cuenta. Siempre tienes que dar un paso adelante, esforzarte más que un hombre y no siempre llegan los reconocimientos. Las cosas están cambiado. De niña jugaba fútbol y en algunos campeonatos, habían padres y niños que no querían que yo juegue. De pequeña una va viendo las diferencias que hay en la sociedad, las cosas que las mujeres no están permitidas de participar y uno se cuestiona por qué la sociedad marca lo que puedes o no puedes hacer. Ser mujer en una sociedad machista es retador y es parte de poder abrirle el camino a las niñas del futuro, que es lo más gratificante.

- ¿Cómo tomas los comentarios positivos y negativos?

Estamos empezando y hay que ir con tranquilidad. Hacer periodismo es difícil y hay que ser muy minucioso. Debemos informar de la manera más veraz posibles. Las criticas en este mundo son para mejorar. Yo he visto reacciones positivas porque hay una valoración. No nos han puesto de la noche a la mañana, hemos conversado mucho, tenido reuniones, ensayos y eso está dando sus frutos.

- ¿Cuál fue tu reacción cuando te lo propusieron?

No lo podía creer porque siempre quise ser reportera de cancha. En el colegio se burlaban de mí por eso, no era muy común en ese momento y yo me preguntaba si era posible cumplir el sueño. No pensé que se iba a dar, pero creo que una trabaja para eso.

- ¿Crees que hay una diferencia cuando una mujer o cuando un hombre habla de fútbol?

Depende de la persona. Con las chicas estamos trabajando y estudiando mucho, hemos dormido poco para sacar datos de los jugadores, suplentes, DT, el mismo club. Cosas que no se ven en la transmisión, pero tenemos un gran compromiso para informar a la gente de la mejor manera.

- ¿Cuáles son tus comentarios sobre el partido?

Binacional estaba muy necesitado por la racha negativa y los partidos en Copa Libertadores. La temporada pasada que viajé a Juliaca para cubrir vi cómo tenían una mística y una relación muy intensa con la religión, creo que eso se perdió y hoy encontramos un equipo mal anímicamente. Del otro lado, Grau es un club que busca siempre ir hacia adelante, ser muy vertical con jugadores importantes como Manco y Correa. Fue un partido justo por el resultado y lo que vimos en el partido.

- ¿Qué les dirías a todas las mujeres que entran o que desean entrar al periodismo deportivo?

Esta transmisión y este trabajo es un homenaje para todas las mujeres que sueñan con un mundo más justo, que siempre luchan por sus sueños. Es un reto vivir en una sociedad machista, pero que ese reto es lo que nos motiva a salir adelante, creo en la sororidad y el apoyo entre mujeres para tener una sociedad más justa.

