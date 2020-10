Gregorio Pérez sobre Comizzo: “No me llamó y si lo hiciera lo atendería”

La obtención del Torneo Apertura por parte de Universitario de Deportes también se debe gracias al técnico uruguayo Gregorio Pérez, quien asumió las riendas del club a inicios de temporada, antes de que Ángel David Comizzo lo reemplace.

El popular ‘Goyo’ no pudo continuar como estratega crema a causa de la pandemia por COVID-19, ya que hubiera comprometido su salud por la edad que tenía. Es así que se da el regreso del estratega argentino a las arcas del elenco merengue.

Desde su natal Uruguay, Gregorio Pérez felicitó a Universitario por ganar la primera fase de la Liga 1 y confesó que respondería sin problemas una llamada de Comizzo, si se diera la oportunidad.

“Siento mucha alegría por este primer logro del club, a pesar de estar poco tiempo la primera mitad del año. Un gran equipo y con gran potencial. Agradecido con lo vivido”, atinó en primera instancia Pérez para Voces del fútbol.

“Yo me siento feliz por lo que logró el grupo de jugadores de la U. Sentir una llamada de ellos, un mensaje de ellos, por esas cosas es que uno puede estar con la conciencia tranquila”, añadió.

“Quizás aporté mi granito de arena, pero los campeones son los jugadores, son los que juegan, esos de short corto. Yo estoy tranquilo y agradecido por lo que viví con ellos. No soy envidioso ni egoísta, estoy agradecido con la oportunidad que nos dio el club. No le deseo mal a nadie. No me llamó Comizzo y si lo hiciera lo atendería. No tengo nada contra nadie”, manifestó.

