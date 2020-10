La selección peruana debuta ante Paraguay y Brasil en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022. Bajo ese contexto, Ricardo Gareca se pronunció sobre las bajas de Yordy Reyna, Alexander Callens y Edison Flores, quienes no viajaron a Perú.

“No es mi área, nosotros convocamos a los muchachos. No me quiero meter en esa área, todo lo que tenga que ver con la gestión. No podemos quedarnos detenidos. Me hubiese gustado contar con todos los muchachos", explicó el 'Tigre en conferencia de prensa.

Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens no obtuvieron la autorización de DC United y New York City, sus respectivos clubes, para participar en la fecha FIFA, en los partidos de este jueves 8 y martes 13 de octubre.

Por otro lado, Gareca aseguró que no ha definido el sistema con el que se jugarán los dos primeros partidos, ya que eso fluctúa y no está abocado a ese tema, debido a que un orden táctico se define dependiendo el momento.

“Hoy nos completamos a 48 horas de un partido. Hay que darle descanso (a los jugadores). Uno tiene que estar pendiente de algún imprevisto para ir definiendo algo”, agregó el director técnico argentino.

Sobre la apabullante estadística de cinco triunfos en cinco encuentros ante Paraguay, Ricardo Gareca le restó importancia y manifestó que confía en el presente y que lo demás es parte de la historia.

“Me fijo en el presente, iniciamos las Eliminatorias y va a ser un duro partido. Es un comienzo difícil, vamos a llegar bien en lo previo, ojalá que podamos cristalizarlo en el juego”, concluyó.

Selección peruana, últimos partidos:

