Perú vs. Paraguay: el once que probó Gareca a dos días del debut en las Eliminatorias

La selección peruana sumó este martes su penúltimo entrenamiento en la Videna antes de viajar a Asunción para enfrentar a Paraguay en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Con el plantel completo, Ricardo Gareca y su comando técnico vienen definiendo el once que alinearán en el estadio Defensores del Chaco el próximo jueves 8 de octubre.

Debido a la pandemia por el coronavirus, la FPF prohibió el ingreso de la prensa a los trabajos de la Blanquirroja, sin embargo, fuentes de La República revelaron el once que probó el Tigre a dos días del debut por las clasificatorias.

Durante el entrenamiento de este martes, Ricardo Gareca colocó este once titular en el partido de práctica. Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco en la defensa. El mediocampo estuvo conformado por Pedro Aquino, Renato Tapia y Yoshimar Yotún. Mientras que André Carrillo, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz formaron el tridente ofensivo.

Ricardo Gareca dejaría su habitual esquema 4-2-3-1 y usaría el 4-3-3 con Ruidíaz como único punta, reemplazando al capitán Paolo Guerrero. Jefferson Farfán, quien era otra alternativa para suplir la baja del Depredador, no estuvo en la práctica de fútbol formal y estaría en la banca de suplentes.

Flores, Reyna y Callens no estarán ante Paraguay y Brasil

Ricardo Gareca no podrá contar con Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens para los partidos ante Paraguay y Brasil. Los tres jugadores no obtuvieron la autorización de DC United y New York City, sus respectivos clubes, para participar en la fecha FIFA y Gareca tuvo que convocar de emergencia de Matías Succar de Deportivo Municipal y Álex Valera de Deportivo Llacuabamba.

