A escasos días del Perú vs. Paraguay, uno de los seguidores más fieles de la selección peruana, el ‘Hincha Israelita’, reveló algunos detalles que le tocó vivir durante la pandemia. David Chauca Quispe, su nombre de pila, sigue alentando a la Bicolor desde su ‘palco vip’ ubicado al lado de la Videna. Según cuenta, los jugadores de la selección peruana se sorprendieron con su presencia.

El popular personaje contó cuál fue la primera impresión al cruzarse con Ricardo Gareca luego de varios meses de distanciamiento por la pandemia.

"Cuando me vio (Gareca), sintió una alegría y una emoción. Los dos hemos sonreído, es como decir ‘la libramos, estamos acá presente y esta enfermedad del COVID-19 no pudo con nosotros’. Los seleccionados se alegraron de verme y me dijeron: “Hermano israelita, ¿sigues vivo?”, detalló a El Popular.

Al ser consultado por la ausencia de público en los estadios, Chauca reflexionó: “Solo resignación, es por nuestro bien en este momento complicado y acatar las medidas de nuestras autoridades”.

Fiel a la selección peruana desde varias campañas atrás, este año no iba a ser la excepción. El ‘Hincha Israelita’ tenía planeado viajar a Asunción para el duelo Perú vs. Paraguay, incluso también había juntado para estar presente en la Copa América. Todo el panorama cambió por la pandemia, y durante la cuarentena tuvo que hacer uso de esos ahorros.

“Iba a comprar mi pasaje para ir a Asunción, ya que el inicio de las Eliminatorias iba a ser en marzo, pero un amigo que trabajaba en una agencia de viajes me advirtió que se iban a cerrar las fronteras”, confesó el popular seguidor de la Blanquirroja.

“Ya tenía mi presupuesto para ir a la Copa América, pero caballero, ese dinero se usó en estos tiempos difíciles”, añadió.

