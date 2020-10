Armando Alfageme, jugador de Universitario: “Gregorio Pérez nos felicitó por el título”

Universitario se coronó ganador del Torneo Apertura y tiene la primera opción de volver a ser campeón nacional, un mérito del actual comando técnico y de los jugadores. Sin embargo, el plantel no olvida lo trabajado por Gregorio Pérez en la primera parte del año, así lo hizo saber Armando Alfageme.

Alfageme señaló que recibieron el saludo de Pérez, el director técnico uruguayo que no pudo volver a nuestro país debido a complicaciones por la pandemia. “Recibí un mensaje de don Gregorio (Pérez) por haber recibido este título del Apertura. Estaba muy contento por lo que hemos logrado”, indicó en entrevista con RPP.

Alfageme aseguró que intentarán mantener su buen momento en el Clausura. “Vamos a seguir jugando como lo venimos haciendo. Quedan nueve puntos y vamos a salir con todo. No porque ya ganamos el Apertura nos vamos a relajar. Queremos que no se juegue ninguna semifinal y ser campeones directos. Queda trabajar y corregir algunos errores. Esto no acaba acá, queremos ser campeones nacionales, vamos por buen camino, hemos demostrado que venimos trabajando bien”, sostuvo.

“A estas alturas, hubiese sido lindo ganar en el Monumental con tu gente, pero por temas de pandemia no se puede. El triunfo de ayer es para todos ellos que no pueden estar en la tribuna”, añadió.

Sobre la lesión de Federico Alonso, Alfageme lamentó que Universitario lo pierda por varias semanas. “Justo venía en buen momento, haciendo goles y jugando bien, pero son cosas del fútbol. Es una lástima que se quede casi dos meses sin jugar a poco de que acabe el campeonato. Ojalá pueda llegar a las últimas fechas de la liguilla”, sentenció.

