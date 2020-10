Alianza Lima nombró a Walter Oyarce como Embajador para promover valores positivos en los hinchas

Con el objetivo de capacitar a los seguidores de Alianza Lima y convertirlos en líderes positivos dentro de la sociedad, el equipo de La Victoria decidió nombrar a Walter Oyarce como Embajador para la promoción de valores positivos en la hinchada blanquiazul.

“A lo largo de estos años he venido impulsando un propósito personal, el de la lucha contra la violencia, que compensó el dolor enorme de perder a mi hijo Walter. Me siento muy emocionado por el gesto que ha tenido Alianza y me comprometo con más fuerza a trabajar con sus hinchas para generar una cadena con efecto multiplicador. La idea es que las personas capacitadas puedan hacer lo propio en sus barrios, en sus barras y en otros lugares”, añadió el regidor de la Municipalidad de Lima.

El presidente del Fondo Blanquiazul, Diego Gonzales Posada, habló sobre la labor que desarrollará Walter Oyarce con los barristas de Alianza Lima. “La presencia de Walter será muy importante para unir a la hinchada y para demostrar que, más allá de algunos hechos aislados, nuestros barristas pueden ser ejemplo para la sociedad. Ellos ya han demostrado, especialmente durante esta pandemia, que tienen un gran corazón para apoyar diversas campañas sociales”.

Cabe resaltar que llegaron a realizar un taller piloto de liderazgo organizado por la Municipalidad de Lima con algunos hinchas blanquiazules, el cual fue todo un éxito. “Hay que darles opciones a los jóvenes para que comiencen a forjar su camino y a fijarse objetivos positivos. Una vez que terminemos de capacitar a los líderes con estos cursos, tendremos más personas con ganas de cambiar la visión de la hinchada”, añadió el nuevo Embajador.

Por último, Diego Gonzales Posada señaló que Alianza Lima apunta a ser un vehículo de cambio social. “Alianza es grande por su gente y es muy importante apoyar los temas sociales para contribuir a tener mejores ciudadanos. La hinchada de Alianza Lima se ha levantado de los momentos más difíciles y siempre ha dado muestras de solidaridad, como ha ocurrido durante la pandemia con la donación de sangre, la preparación de almuerzos y la entrega de víveres a poblaciones vulnerables”.

Con información de Prensa de Alianza Lima

