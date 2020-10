Selección peruana: el equipo se completa

Solo tres días nos separan del inicio de un nuevo sueño mundialista. Este jueves, la selección peruana hará su debut en las eliminatorias ante Paraguay en Asunción y, aunque el profesor Ricardo Gareca tendrá poco tiempo para preparar el partido, el equipo ya se va acoplando para luchar por la ilusión que 30 millones de peruanos guardan desde que volvimos de Rusia.

Tras una semana de trabajo con los jugadores del torneo local, la Videna fue recibiendo esporádicamente a los futbolistas que se adelantaban al batallón que viene del exterior. Wilder Cartagena, Luis Abram y Carlos Zambrano llegaron de Argentina y ya trabajaron con el grueso del grupo, en el que también se encuentra Jefferson Farfán, que aún se mantiene sin club. André Carrillo y Miguel Trauco fueron los últimos ‘extranjeros’ en unirse a los entrenamientos.

El domingo, un nuevo contingente de seleccionados partió hacia nuestro país. El mediocampista Christian Cueva salió de Turquía luego de conseguir su primera victoria como parte del Yeni Malatyaspor (triunfo por 1-0 sobre Antalyaspor). Aladino jugó 84 minutos en el que fue su cuarto partido en el cuadro turco, por lo que asegura tener continuidad.

Otro que llega en buen momento es el delantero Raúl Ruidíaz. Inmediatamente después de marcar el tercer gol del triunfo del Seattle Sounders sobre Vancouver Whitecaps, la Pulga alistó las maletas y partió con rumbo a nuestro país. El delantero se perfila como posible reemplazante de Paolo Guerrero en el ataque nacional.

PUEDES VER El itinerario de la selección peruana para enfrentar a Paraguay y Brasil por las Eliminatorias

Directamente desde los Países Bajos, Sergio Peña y Miguel Araujo se enrumbaron para volver a ponerse la blanquirroja. Ambos realizaron el viaje juntos luego de empatar 1-1 ante el Twente por la fecha 4 de la Eredivisie.

Los que faltan

La idea en Videna es que el grupo entrene completo el martes para luego realizar el viaje a Asunción el miércoles. En ese sentido, aún se espera la llegada de jugadores que vieron acción el fin de semana como Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Pedro Aquino y Luis Advíncula.

En cuanto a los futbolistas que pertenecen a la MLS, se pudo conocer que Andy Polo, Pedro Gallese y Marcos López no tendrán problemas para sumarse a la selección. No obstante, aún no se recibe confirmación por parte de DC United y New York City sobre los permisos de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens. Todo debería decidirse hoy.

Matías Succar y Alex Valera son convocados

Ante la incertidumbre de la disponibilidad de Yordy Reyna y Edison Flores por la negativa de la MLS, además de la dolencia que evidenció desde hace unos días Jefferson Farfán, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la convocatoria de los delanteros Matías Succar, de Deportivo Municipal, y Alex Valera, de Deportivo Llacuabamba.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.