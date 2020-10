La selección peruana intentará iniciar la etapa de las Eliminatorias a Qatar 2022 con el pie derecho en su duelo contra Paraguay por la primera jornada de la clasificación al próximo mundial. ¿Podrá lograr el objetivo?

Con un panorama atípico para el deporte mundial, las eliminatorias sudamericanas empiezan con particularidades, y el equipo de Ricardo Gareca no es la excepción, ya que registra algunos inconvenientes en el elenco como la ausencia de jugadores importantes.

La ausencia de Paolo Guerrero, delantero y capitán de la selección peruana, fue anunciada hace varias semanas; sin embargo, el comando técnico no contaba con la falta de Edison Flores, quien no podrá legar a los encuentros de octubre debido a que su club, DC United, no autorizó ni su viaje ni la de Yordy Reyna.

Con estas noticias, se consideran dos importantes bajas en el equipo titular. A pesar de ello, no serían las únicas. debido a que la presencia de Jefferson Farfán también corre riesgo, luego que este manifestara molestias en la rodilla.

Si bien Ricardo Gareca lo esperará hasta poco antes del enfrentamiento, no puede quedarse con los brazos cruzados hasta tener la certeza, por lo cual, alinearía un once diferente en el primer partido de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Paolo Guerrero sería sustituido por Raúl Ruidíaz, quien es el reemplazante natural del ‘Depredador’, aunque en el desarrollo del duelo optaría por los recientes convocados, tales como Aldair Rodríguez y Matias Succar.

De otro lado, Sergio Peña se uniría en la zona de ataque, donde Edison Flores suele alinear. De esta manera, el once de la selección peruana sería así: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Peña; André Carrillo, Christian Cueva y Ruidíaz.

