Juan Carlos Oblitas sobre Eliminatorias a Qatar 2022: “El objetivo principal es clasificar”

La ilusión de millones de hinchas en todo el Perú es volver a ver a la selección en un Mundial, anhelo que también se comparte en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la institución, aseguró que, para este proceso clasificatorio, se han planteado replicar el éxito obtenido en el curso anterior, ciclo en el que la selección peruana le puso fin a una ausencia de 36 años en la máxima cita futbolística del planeta.

“El objetivo principal es clasificar. Es la meta. Yo creo que para llegar a eso debemos ser supercompetitivos, competir mucho como lo ha hecho y lo hace este equipo. Tengo la confianza de que si lo hacemos de esa manera vamos a luchar la clasificación”, declaró el ‘Ciego’ a la Guía Oficial de Medios publicada por el Departamento de Prensa de la FPF.

Oblitas reconoció que, si bien la última vez se alcanzó el objetivo, el inicio de dicho proceso no fue bueno. “En la anterior clasificatoria empezamos mal en cuanto a los resultados, tenemos que ser más regulares en la conquista de puntos. En eso debemos diferenciarnos con el proceso a Rusia 2018”, sostuvo, para luego hacer énfasis en la importancia de mantener la base del equipo.

“Será difícil porque tenemos un inicio complicado y hará que el esfuerzo que debemos hacer tiene que ser mucho mayor. Creo que como la mayoría de los jugadores repite, la experiencia de jugar este tipo de partidos hace que podamos competir de igual a igual con cualquiera”, agregó.

Oblitas: “Nos hemos caracterizado por mantener un proyecto”

Uno de los aspectos que más valoró Oblitas del trabajo que se viene realizando en la Blanquirroja bajo el mando de Gareca es la confianza que se tiene en la labor ejecutada por el cuerpo técnico, al margen de que los resultados no sean los esperados en un primer momento.

"Mantener la continuidad en los procesos es lo más importante en un torneo de esta magnitud. No puedes estar con la idea de que, porque no te sale un resultado, debes cambiar todo. O crees o no crees. En la FPF, hemos mantenido este proyecto pase lo que pase y ha sido lo que nos ayuda a estar vigentes, a estar en la lucha. Si hay un país o un equipo que se ha caracterizado en esto, somos nosotros”, sentenció el exfutbolista.

