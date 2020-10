Ángel Comizzo: “Hubo problemas con los pagos y ellos se hicieron fuertes en la adversidad”

Criticado por la mayoría de los hinchas de Universitario de Deportes cuando se supo que iba a reemplazar a Gregorio Pérez, Ángel Comizzo demostró con su trabajo que estuvo a la altura de la situación y supo consolidar a un equipo que no había tomado desde inicios de año.

Este lunes 5 de octubre, el técnico argentino pudo festejar un nuevo título con la 'U' luego de vencer, en el estadio de San Marcos, a UTC por 3-1. De esta manera, los merengues son inalcanzables en el Torneo Apertura de la Liga 1 y pueden darse el lujo de prescindir de algunos titulares en la siguiente fecha.

PUEDES VER Universitario campeón: así marcha la tabla de posiciones de la Liga 1 al cierre de la fecha 16

“El primer objetivo era salir campeones del Apertura, el equipo lo logró y estamos muy felices por eso. Los jugadores están muy contentos, han hecho un esfuerzo tremendo, hay mucha gente que trabaja detrás del equipo y estamos felices porque no es fácil lograr lo que logramos”, dijo Ángel Comizzo a Gol Perú.

“Hay muchas cosas por destacar del equipo. A este grupo de jugadores le pasaron muchas cosas. En el camino hubo problemas con los pagos, pero ellos se hicieron fuertes en la adversidad. Han elegido una forma de no solo de entrenar, si no de vivir”, agregó.

PUEDES VER Así se jugará la Fase 2 y se definirá al campeón nacional de la Liga 1 Movistar 2020

Por último, el entrenador de Universitario de Deportes afirmó que su equipo no es el mismo que el de hace meses y que el fútbol que demuestran en el campo también es distinto.

“Son pocos los que saben del gran sacrificio que han hecho. Recibieron muchos golpes y son merecedores de esta alegría. En Universitario hay cosas que no deberían pasar; pero, si no pasan, esto no sería la 'U'. Aunque a algunos no les guste, este equipo es otro equipo”, sentenció.

Liga 1 Movistar, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.