A pocos días del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y del debut de la selección peruana, el comando técnico liderado por Ricardo Gareca todavía no tiene segura la presencia de tres elementos convocados para afrontar el encuentro contra Paraguay en Asunción.

Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens son los futbolistas que aún no tienen asegurada su presencia con la Blanquirroja. Según RPP Noticias, los jugadores todavía no cuentan con el permiso requerido por parte de sus clubes de la MLS, DC United (Flores, Reyna) y New York City (Callens).

PUEDES VER: Selección Peruana convoca a Matías Succar y Álex Valera para los partidos ante Paraguay y Brasil

Si bien se gestionó para repatriar a los futbolistas desde la federación, los clubes de la liga estadounidense también enviaron cartas oficiales dando a conocer su negativa de ceder a sus jugadores en medio de la crisis sanitaria.

Desde la selección peruana se esperará hasta este lunes un último intento para contar con los futbolistas que militan en la Major League Soccer.

Selección peruana: Matías Succar y Álex Valera convocados

Por medio de un comunicado oficial, la selección peruana anunció que los futbolistas Matías Succar y Álex Valera de Deportivo Municipal y Deportivo Llacuabamba, respectivamente, han sido convocados para disputar la primera fecha doble de las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022 ante Paraguay y Brasil.

Como se recuerda, la Blanquirroja enfrentará a su similar de Paraguay en Asunción el próximo jueves 8 de octubre. Tras esto, el equipo de todos jugará contra Brasil el martes 13 en el Estadio Nacional desde las 7.30 p. m.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.