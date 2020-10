Marcos López sobre Perú vs. Paraguay: “Es obvio que quiero jugar, tengo ganas”

Marcos López no pudo tener mejor despedida previo a su viaje a Perú para unirse a la selección peruana que enfrentará a Paraguay y Brasil los próximos días por eliminatorias. El lateral izquierdo anotó en el triunfo del San José Earthquakes por 2-1 sobre el LA Galaxy en la última fecha de la MLS.

En la conferencia de prensa después del encuentro, López mostró su satisfacción luego de ser convocado nuevamente para ser parte de la selección peruana. “Para mí significa mucho porque lo deseaba desde hace mucho tiempo y me agarra en un buen momento. Paso a paso estoy creciendo como jugador y estoy feliz por el gol y por la victoria del equipo. Uno como futbolista siempre quiere ser llamado a su selección”, indicó.

“Creo que estoy pasando por un buen momento, eso me da felicidad, tranquilidad y confianza para lo que viene en el futuro. Me da felicidad estar en un grupo de seleccionados. Uno como jugador siente que está haciendo las cosas bien”, agregó.

Al ser consultado sobre sus ganas de jugar en esta doble fecha FIFA, López fue muy claro. “Con lo que respecta a la selección, no pude hablar con el profesor Ricardo Gareca hasta ahora. Seguro lo haré cuando llegue (a Perú). Ojalá me puedan dar la posibilidad de jugar y me voy al entregar al máximo en cada entrenamiento para que vean que tengo ganas y que puedo brindar lo poco que tengo al grupo”,

López añadió que, pese a que el titular indiscutible en los últimos años ha sido Miguel Trauco, él no pierde las esperanzas de ser considerado y que si eso no sucede, igual colaborará desde donde le toque.

“Espero que Nilson se recupere pronto. Miguel es un gran jugador y tiene grandes condiciones. Si bien no viene jugando en su equipo, sabemos de su calidad y viene siendo el titular de la selección peruana. Es obvio que yo quiero jugar, tengo ganas, pero apoyaré desde donde me toque. Sé que tengo la capacidad para jugar, me voy a entregar al máximo”, sentenció.

