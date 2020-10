‘Canario’ Olveira sobre Mario Salas: “Alianza te exige ganar, no que hagas 200 toques”

Nelson Olveira es uno de los grandes futbolistas que pasó por Alianza Lima. El hoy técnico uruguayo, en charla con La República, expresó sus pensamientos sobre Mario Salas y el rendimiento del equipo en Copa Libertadores.

¿Qué opinas de los partidos de Alianza Lima en Copa Libertadores?

Malos. Muy malos. Realmente malos. Cuando el equipo grande no saca resultados, siempre va a ser complicado. La realidad dice que estamos eliminados. Alianza Lima fue a la Copa Libertadores a participar, no a competir.

¿Qué opinas de funcionamiento del equipo?

Escuché a Salas decir que habían creado ocasiones, que tuvieron la pelota, pero un equipo grande no gana con eso, se hace con goles. Hoy todo el mundo se lleva por tener la pelota, darle al palo y no es así. Un club necesita resultados. No importa si tienes 70, 80, 90% de posesión porque te enfrentas a un equipo menor y en dos ocasiones te hace el gol. Tienes que ser efectivo en el arco rival y eso no hace Alianza.

Alianza Lima perdió varios puntos en Copa Libertadores por no saber mantener el resultado.

Hay que acordarse que con Bengoechea Alianza Lima iba perdiendo y al final lograba darle vuelta. Salía campeón y al año siguiente volvía a pelear A mucha gente no le gustaba eso. Estuvieron 11 años así hasta que llegó Pablo. Como entrenador debes hacer mea culpa y aceptar que el fútbol se gana con goles, no haciendo 200 o 300 toques y que te empaten cuando tienes la ventaja en el marcador.

¿Qué significa que un equipo no pueda aguantar una ventaja?

Hay responsabilidad de los jugadores y del técnico. Alianza no tiene un buen ataque, entonces debo saber defenderme y las pocas que tenga, meterlas.

¿Qué opinas de la falta de victorias?

¿Te imaginas si no hubiera sido Mario Salas? Si era un técnico peruano ya lo habrían sacado.

La última vez que conversamos, nos dijiste que a Mario Salas no le iba a ir bien en Alianza Lima. ¿Te mantienes firme?

Yo vi su trabajo en Colo Colo. Alianza Lima no es lo mismo que cualquier otro equipo. Alianza te exige ganar, no que hagas 200 toques. Yo te dije que Mario Salas no es técnico para Alianza Lima. Necesitamos triunfos, no la vergüenza que estamos pasando a nivel internacional.

¿Mario Salas puede revertir la situación?

De acá a diciembre falta un montón. Hay que ver qué pasa con los dirigentes. No convence a nadie. No tiene jugadores de categoría para competir, solo para participar a nivel local e internacional. Eso es lo más triste.

¿Qué piensas de desperdiciar una ventaja de dos goles como visitante?

Un 2-0 de visita en una Copa Libertadores tienes que saberlo manejar. No fueron errores defensivos, sino horrores. Desconcentración como siempre.

