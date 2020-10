Pep Guardiola elogia a Marcelo Bielsa: “Es la persona que más he admirado en fútbol”

Después de ocho años, vuelven a verse la cara como rivales, ya no en España, ahora toca medirse en la Premier League, en los banquillos de Leeds United y Manchester City. En rueda de prensa antes del partido, Pep Guardiola no dudó en elogiar a Marcelo Bielsa: “Es la persona que más he admirado en fútbol”, declaró el nacido en Sampedor.

“Es el entrenador más auténtico en la forma en que dirige a sus equipos. Nadie lo puede imitar, es imposible”, continuó el estratega del conjunto Citizen. “Siento que estoy muy lejos de tener su conocimiento. Mis equipos han ganado más títulos que los suyos, pero en cuanto a los conceptos del juego y a la forma de entrenar estoy lejos de él”, detalló el español.

Guardiola finalizó los elogios diciendo que la presencia de Bielsa era un gran regalo para la Premier League, además, indicó que el partido no será sencillo para sus dirigidos. “Jugué tres veces contra Marcelo cuando dirigía al Athletic de Bilbao, y todos los partidos fueron muy difíciles” indicó.

Luego de 16 años, el Leeds volvió a la Premier y ha deslumbrado por el juego mostrado en los últimos tres partidos, donde solo perdió ante el Liverpool en el debut tras un gol en los instantes finales disputados en Anfield Road.

La primera vez que ambos técnicos se vieron fue en el año 2006. Guardiola viajó a Argentina para conocer al exentrenador de la selección argentina y sostuvieron una charla prolongada sobre fútbol, según relató el cineasta español David Trueba, compañero de viaje del exfutbolista del Barcelona, para el libro Che Pep, escrito por Vicente Muglia.

La última vez que ambos entrenadores se enfrentaron fue en la final de Copa del Rey del año 2012, trofeo ganado por el Barcelona con un marcador de 3-0. Previo a ese partido, chocaron dos veces en LaLiga, empatando 2-2 en San Mames y 2-0 para los catalanes, en el Camp Nou.

Bielsa: “No me siento mentor de Pep”

El entrenador argentino respondió a los elogios de su colega, pero evitó asumir el mérito de la formación de Pep: “De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. No es como lo sienta, sino como lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es Pep. No es porque yo lo diga, sino porque sus equipos juegan como no juega nadie”

“Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre”, finalizó el oriundo de Rosario.

