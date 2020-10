La pesadilla que vive Álvaro González tras ser acusado de racista por Neymar: “Recibí millones de amenazas”

El escándalo entre el PSG y el Olympique de Marsella no solo ha tenido rezagos en lo profesional, sino también en lo personal. Sobre todo, en el futbolista Álvaro González, quien junto a Neymar sembró la polémica tras ser acusado de racista por el brasileño. Luego de tres semanas desde el incidente, el español ha narrado cómo viene siendo asediado con una andanada de amenazas.

“Cuando aterrizamos en Marsella, me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a mi teléfono, recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas”, relató el futbolista durante una entrevista en sus redes sociales. “Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, agregó.

En plena confesión, Álvaro González ha dicho que ha vivido momentos de terror, y afirma que esto se debe a la fama que abraza Neymar. “He tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad, pero iba a salir perdiendo. Quiero entender que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido”, contó el jugador del Olympique de Marsella.

Además, Álvaro González contó que su familia lo viene pasando muy mal, y hasta sus padres han viajado a Marsella para estar con él. Por otro lado, el defensor español se ha mostrado agradecido con el soporte del club. “Fui de cara y hablé con André Vilas-Boas y el presidente. Les dije que como no se confié en mi palabra, no me quedaría en el equipo, pues quiero estar tranquilo. Me han apoyado, me hacen sentir querido y el club ha estado conmigo hasta que ha salido la sentencia”, dijo el futbolista.

Es válido precisar que ni Neymar ni Álvaro Gónzález han sido sancionados por la Comisión de Disciplina de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP). Sobre la conclusión del caso, el español dijo: “trataron de mirar todas las imágenes del partido, llamaron a los cuatro árbitros que estaban presentes ese día, en el estadio se oye todo por la situación de COVID y no hubo nada. Neymar tenía una cámara propia y se contrataron expertos labiales, ellos no encontraban nada y decían que lo que podía haber tenía una veracidad del 30%”.

