Miguel Trauco: “Si en Saint-Étienne no llegan a venderme, voy a tener más minutos”

A pesar de no tener actividad con el primer equipo de Saint-Étienne desde marzo, el lateral Miguel Trauco fue incluido en la lista de convocados de la selección peruana para el inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. El zurdo es titular habitual en el esquema de Ricardo Gareca, motivo que explica su llamado.

Al contrario de lo que podría pensarse, Trauco aseguró que la falta de ritmo con su equipo no lo desespera, pues tiene claro que muy pronto volverá a jugar. El ‘Genio’ reveló que la situación que vive en el club francés se debe a una decisión de la directiva y no a factores deportivos.

PUEDES VER Selección peruana: FIFA se pronunció tras la negativa de la MLS de no ceder jugadores

“Estoy tranquilo porque tuve una buena conversación con mi entrenador antes de venir a la selección, me deseó buena suerte. Me dijo que este tema futbolístico no es nada personal, que el club deseaba venderme por temas económicos, (porque) están un poco ajustados. Pero, si a partir del 5 de octubre (último día del mercado de pases) no se daba, el panorama va a cambiar para mí, voy a tener más minutos”, declaró el futbolista en entrevista con RPP.

Trauco está bajo las órdenes de Ricardo Gareca desde hace unos días. Foto: FPF

Miguel Trauco: “En lo físico, llego en mi mejor momento”

Otro aspecto en el que Trauco se muestra confiado es su estado físico. El defensa dijo que, luego de ser sometido a los exámenes correspondientes, se encuentra en buena forma.

PUEDES VER Claudio Pizarro y el legado internacional que forjó a lo largo de su carrera futbolística

“Futbolísticamente no he tenido continuidad, pero en lo físico llego en mi mejor momento. Justo ahora estuve con la nutricionista, me hicieron pliegues y estoy en mi mejor estado de composición corporal. Eso me llena de confianza para lo que viene. Sé que tal vez no tengo ritmo de partidos, pero en lo físico voy a tratar de estar bien”, manifestó.

Selección peruana, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.