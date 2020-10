Ver Manchester United vs. Tottenham EN VIVO vía ESPN 2 | La cuarta jornada de la Premier League está plagada de grandes partidos, entre ellos el cotejo entre Manchester United vs. Tottenham en el mítico Old Trafford de Inglaterra desde las 10.30 a. m. El duelo entre los Diablos Rojos de Ole Solksjaer y los Spurs de José Mourinho será televisado por el canal ESPN 2 para toda Lationamérica y por ESPN Play de manera online.

Además, recuerda que podrás seguir el encuentro entre Manchester United vs. Tottenham EN VIVO a través de La República Deportes, donde se realizará el minuto a minuto, incidencias, goles y el mejor resumen de la cuarta fecha de la Premier League.

PARTIDO MANCHESTER UNITED VS. TOTTENHAM ¿Cuándo juegan? Domingo 4 de octubre del 2020 ¿Dónde? Old Trafford ¿A qué hora? 10.30 a. m. ¿En qué canal? ESPN 2, ESPN Play

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: previa del partido

Los Diablos rojos vienen de dos victorias al hilo ante el mismo rival, Brighton & Hove Albion. El primer duelo fue por la tercera jornada de la Premier League donde vencieron por 3-2, mientras que en el segundo se volvieron a ver las caras por la Carabao Cup (0-3). Con dos partidos menos, Manchester United se ubica en la treceava posición con apenas tres puntos.

En la previa de este encuentro, las noticias indican que el conjunto de Manchester habría llegado a un acuerdo con el uruguayo Edinson Cavani por las próximas dos temporadas. Así, sumarían un refuerzo en la delantera para que acompañe a Marcus Rashford.

Tottenham, por el contrario, se encuentra en el décimo puesto con cuatro unidades. Los dirigidos por José Mourinho vienen de dos triunfos épicos, el primero ante Chelsea por la Carabao Cup (a quien eliminaron de esta competición) y el segundo ante el Maccabi Haifa por la Europa League (7-2).

Una de las buenas noticias para el conjunto de Londres es que Gareth Bale ya se encuentra recuperado de su lesión. El exdelantero del Real Madrid llegó a un acuerdo con el Tottenham para jugar durante toda la temporada 2020/21; sin embargo, tuvo molestias. Tras dos semanas de descanso, podría debutar mañana.

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: horarios del partido

Argentina: 12.30 p. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Chile: 12.30 p. m.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: canales para ver el partido

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Brasil: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: probables alineaciones

Manchester United: David De Gea; Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka; Paul Pogba, Donny Van de Beek, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood; Anthony Martial

DT: Ole Gunnar Solksjaer

Tottenham: Hugo Lloris; Davinson Sánchez, Eric Dier, Toby Alderweirel; Heung-Min Son, Giovani lo Celso, Harry Winks, Pierre Emile Holbjerg, Sergio Reguilón; Harry Kane, Lucas Moura

DT: José Mourinho