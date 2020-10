Claudio Miguel Pizarro Bosio, conocido en Europa como el ‘Bombardero de los Andes', cumple 42 años este sábado 3 de octubre de 2020, un año atípico a nivel mundial por la pandemia de coronavirus. Al finalizar la temporada 2019-2020 en la Bundesliga, con el Werder Bremen salvado del descenso, el excapitán de la Bicolor ya tenía decidido culminar con su carrera deportiva.

En esta nota, repasamos la trayectoria del exgoleador peruano en su paso por Europa, la selección peruana, sus récords, los elogios que recibió, sus inicios como futbolista y su ahora nuevo puesto de embajador del Bayern Múnich.

Deportivo Pesquero y Alianza Lima

Claudio Pizarro debutó en primera división bajo la dirección técnica de Roberto Chale en 1996 cuando vestía la camiseta del Deportivo Pesquero, en un partido ante Alianza Lima disputado en el estadio Manuel Gómez Arellano de Chimbote. Tras dos años en el club, anotó 11 goles en 42 encuentros, lo que le valió para fichar por el cuadro íntimo en 1998 después de desechar otras ofertas de equipos peruanos.

En dos temporadas con Alianza Lima, ‘Pizarrinha’ convirtió 28 tantos en 55 partidos, incluyendo los duelos por copas internacionales. En el Torneo Clausura de 1999, en encuentro ante Unión Minas, Claudio metió cinco goles, en lo que fue una tarde dulce para él. Directivos del Werder Bremen de Alemania presenciaron la faena, tomaron notas del gran talento del peruano y lo ficharon sin dudar.

Cuatro ciclos en el Werder Bremen

A su llegada a la Bundesliga, Pizarro vistió la camiseta número 10, y no tardó mucho en demostrar su categoría, ya que en su segundo partido anotó un gol y dio una asistencia que lo convertirían en el favorito de la afición. En dos temporadas, Claudio anotó 29 goles, por lo que el Bremen sabía que perdería a su estrella y no le negó nunca la posibilidad de ir a un club más grande.

Varios elencos entraron en disputa por el peruano al final de la temporada 2000/20001, entre ellos se especulaba con Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán y Borussia Dortmund. Luego de semanas de incógnitas, ‘Pizagol’ fue contratado por el Bayern Múnich, club que le entregó la camiseta número 14, la cual fue llevada por Karl-Heinz Rummenigge, un histórico de los bávaros.

Los mejores años de su carrera llegaron en su segundo ciclo con el Werder Bremen, al que volvió en agosto de 2008, 7 años después, cedido por el Chelsea de la Premier League. Claudio Pizarro recuperó su romance con las redes y terminó la primera temporada con 17 goles en 26 partidos.

Para la 2008-2009, el ‘Rockero infinito’ brilló por sus 28 goles en 46 partidos. Disputó la final de la UEFA Europa League ante el Shakhtar Donetsk, aunque el Werder Bremen no pudo levantar el trofeo. En esa misma competición, le convirtió un doblete al AC Milan y lo eliminó en San Siro en dieciseisavos de final.

Pese a que regresó al Chelsea en junio de 2009, el equipo alemán compró su pase en agosto. En la temporada 2009-2010, Pizarro firmó el mejor curso de su carrera y anotó 29 goles en 40 partidos. Fue el máximo goleador de la Europa League con 9 dianas en 8 encuentros y superó el promedio del paraguayo Óscar Cardozo, quien convirtió la misma cantidad en 12 encuentros, por lo que fue el primer peruano en ganar ese galardón.

El 23 de octubre de 2010, Claudio Pizarro entró en la historia del fútbol teutón cuando marcó su gol 134 en la Bundesliga en una victoria del Werder Bremen ante el Borussia Mönchengladbach, con el que llegó a ser el máximo goleador extranjero de dicha competición hasta que el polaco Robert Lewandowski le arrebatara el récord.

La tercera etapa de ‘Pizarrinha’ en Bremen, la cual debió ser la última de su carrera para muchos fanáticos, llegó en setiembre de 2015. En la temporada 2015-2016, Claudio anotó 14 veces en 28 duelos de la Bundesliga. Las lesiones le jugaron una mala pasada y perdió protagonismo en el siguiente curso.

El 29 de julio de 2018, después de descender con el Colonia, se hizo oficial el arribo del peruano a Bremen en lo que significó su cuarta y última etapa con el cuadro verdiblanco. Pizarro se convirtió en el deportista más veterano (40 años) en anotar en la Bundesliga y en Copa de Alemania, además de ser el extranjero con más partidos en ambos torneos teutones.

El 6 de julio de 2020, tras la promoción que jugó su equipo frente al Heidenheim y un atípico contexto por la COVID-19, se retiró de la actividad profesional entre abrazos y felicitaciones de sus compañeros.

Claudio Pizarro le dijo adiós al fútbol en julio de este año. Su último partido con el Werder Bremen fue ante el Colonia, en la última fecha de la Bundesliga. Foto: AFP

La época dorada en el Bayern Múnich

Entre la temporada 2001-2002 y la 2006-2007, Claudio Pizarro fue una pieza clave en el ataque del Bayern Múnich. Lo ganó casi todo y levantó tres Bundesliga, tres Copas de Alemania, dos Copas de la Liga y una Copa Intercontinental ante el Boca Juniors de Bianchi y Riquelme.

En su primera etapa con los bávaros, anotó 119 en 256 partidos en todas las competiciones, nacionales e internacionales, solo le faltó levantar la Champions League.

Pizarro volvió al Bayern Múnich para la temporada 2012/2013 tras su paso por Werder Bremen, aunque llegó como un actor de reparto, la consigna para el ariete era ganar la Liga de Campeones que se la había hecho esquiva en su primer ciclo con los bávaros. En esta temporada, anotó 13 goles en un total de 28 partidos.

El 25 de mayo de 2013, pese a que no tuvo participación el partido final ante el Borussia Dortmund, Pizarro se proclamó campeón de la Champions League con el Bayern Múnich. El ‘Bombardero’ se convirtió en el segundo peruano que alzó el trofeo y se sumó a Víctor ‘Conejo’ Benítez. Con ese trofeo, lo ganó todo, había cumplido su misión.

Las siguientes temporadas coincidió con Pep Guardiola como entrenador, quien se ha desvivido en elogios hacia el ‘Capitán’ en más de una oportunidad y con el que siguió cumpliendo un rol secundario en el cuadro bávaro. La temporada 2014/2015 fue la última que el peruano disputó con los colores de su amado Bayern Múnich.

Claudio Pizarro jugó 9 temporadas en el Bayern Munich. Foto: AFP

Su paso por el Chelsea de Inglaterra

Pizarro confesó en más de una ocasión que se unió al Chelsea de Inglaterra por un pedido expreso de José Mourinho, quien lo llamó para decirle que lo esperaba en la pretemporada del equipo. A mediados de 2007, el cuadro londinense se hizo de los servicios del peruano. La competencia fue dura, pues el club contaba con Didier Drogba, Andriy Shevchenko y Salomon Kalou en la delantera; sin embargo, el entrenador portugués siempre le tuvo fe.

Claudio solo anotó dos goles con el Chelsea y fue considerado como uno de los peores fichajes de la temporada en la Premier League. La repentina salida de Mourinho y la llegada de Avram Gant junto a Nicolás Anelka le quitaron oportunidades de mostrar sus cualidades. En Champions League, el peruano fue sustituido de la lista por el francés, quien falló el penal decisivo en la final ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Descenso con el Colonia

Con 39 años y mucha experiencia en sus espaldas, Claudio Pizarro fue contratado por el Colonia para la temporada 2017-2018 de la Bundesliga. El ‘Bombardero’ nunca se consolidó como titular debido a las lesiones y su irregularidad, por lo que era utilizado como pieza de recambio. Solo pudo anotar un gol con el club el 4 de marzo de 2018 en un duelo ante el Stuttgart. El equipo terminó último en la tabla de posiciones y perdió la categoría, en lo que se convirtió en una mancha en la destacada carrera del ‘Conquistador’.

Trayectoria con la selección peruana

Con la selección peruana, Pizarro ha sido internacional en 85 oportunidades con un saldo de 20 goles, lo que le valieron para situarte como quinto máximo goleador de la selección nacional; aunque los hinchas siempre lo pusieron en el ojo de la tormenta por su baja productividad. Debutó en 1999 en un partido ante Ecuador bajo las órdenes de Juan Carlos Oblitas.

Claudio Pizarro se retiró del fútbol la temporada pasada y ahora es embajador del Bayern Múnich. Foto: La República

Participó en las Copas América de 1999, 2004, 2007 y 2015; disputó un total de 14 partidos y anotó 4 goles. En el último torneo celebrado en Chile fue que hizo su último gol con la Blanquirroja, que ganó la medalla de bronce.

Desde muy joven fue capitán de la selección peruana, con la que estuvo presente en las clasificatorias para los Mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018. Sin embargo, recibió bastantes críticas cada que venía a defender la camiseta del Perú tras sus buenas actuaciones en Europa.

“Más se le critica porque no hizo muchos goles con la selección peruana, querían que venga de Alemania y solucione la falta de goles, pero necesitaba apoyo en el juego. Claudio no es Supermán. Es un elemento muy valioso para su club y para los equipos donde militó. A mí cuando me hablan de de él, lo primero que se me viene a la mente es su ejemplo de buen profesional”, señaló Jaime Duarte en una entrevista para Andina.

Elogios internacionales

A lo largo de su carrera, Pizarro compartió vestuario con los mejores jugadores del mundo y fue dirigido por dos de los más destacados entrenadores de los últimos tiempos: Pep Guardiola y José Mourinho.

En junio pasado, en conferencia de prensa del Manchester City, Guardiola volvió a elogiar a Claudio cuando le consultaron por su retiro. “Siempre le decía que me habría encantado entrenarlo con 24 o 25 años. Es uno de los mejores definidores que he visto en mi vida. Tenía cualidades similares a las de Benzema”, manifestó el director técnico español.

Colegas de la talla de Thomas Müller, Phillipp Lahm, Zé Roberto, Diego Lugano, entre otros, solo tuvieron elogios para él cuando se enteraron de la retirada de la actividad profesional de ‘Pizarrinha’.

“Está entre los más grandes. Lo veo como un ídolo. No solo en el Bayern o Bremen, lo veo como un ídolo mundial porque ha jugado en el alto nivel”, confesó el brasileño para un especial de ESPN.

“Son muy pocos los privilegiados que pueden jugar tanto tiempo a tan alto nivel, siendo tan respetado. Tienes que tener dos tipos de calidad, la futbolística y un profesionalismo por encima de la media”, sostuvo el excapitán uruguayo en el mismo programa.

Embajador en Bayern Múnich

A mediados de setiembre pasado, el Bayern Múnich hizo oficial el nombramiento de Claudio Pizarro como nuevo embajador del equipo bávaro.

“Estamos encantados de haber asegurado a Claudio Pizarro como embajador del FC Bayern. Como jugador, Claudio era muy querido por el público y se ganó un enorme respeto entre nuestros fans. Su alma sudamericana se ha condimentado con una pizca de bávaro durante sus muchos años en Múnich, y todo esto, además de su gran éxito como jugador, lo convierte en un representante perfecto para el FC Bayern”, afirmó sobre el peruano Andreas Jung, miembro de la Junta del equipo.

“Estoy muy feliz de volver al Bayern como embajador del club. Es un sueño estar de vuelta en Munich. Al FC Bayern siempre se le describe como una familia, y eso es exactamente lo que se siente. Ahora, en mi nuevo cargo, volveré a darlo todo por este club, como solía hacerlo como jugador”, confesó Pizarro sobre el nombramiento.

Claudio Pizarro, últimas noticias:

