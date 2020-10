Luis Alberto Cañate, flamante jale de Juan Aurich para la Liga 2, llegará al Perú la próxima semana para sumarse a los entrenamientos del cuadro chiclayano. En Panamá lo llaman ‘El Magic’ por el juego vistoso que tiene en el mediocampo, sin embargo, él prefiere mantener perfil bajo y afirma que espera hablar de eso en la ‘cancha’.

El futbolista dialogó en exclusiva con Líbero TV y dejó en claro su posición en el campo, así como su sentir al llegar al cuadro norteño.

“Antes en categoría menores jugaba de extremo por ambos lados, pues gracias a Dios manejo las dos piernas, pero siempre me corría al medio y entraba a pedirla y llegó el día en que mejor me tocó estar de ’10′ porque tienes la opción de poner al equipo a jugar, tocar la bola y disfrutar más del fútbol”, señaló Cañate, quien estuvo en la sub 17 de su país y también en la selección mayor. “En la selección de mi país he actuado de extremo por el sistema de juego que tiene, que es un 4-4-2, pero igual salíamos a recibir y atacar”, sostuvo.

Cañate destacó a su representante Luciano Mambrín, quien le permitió fichar por el Ciclón, un club en el que se siente muy bien por el trabajo que se viene haciendo de manera virtual.

“Para mí, más que como técnicos son buenas personas. He conocido al profesor Soto, el ‘profe’ Carlos, el ‘profe’ Pérez y me siento muy bien de ellos y estoy seguro que haremos cosas grandes. He conocido la historia del profesor Pepe Soto, grandísimo jugador, tiene todo mi respeto y sé que voy a aprender mucho”, señaló.

Comprometido con el ascenso

Finalmente, reveló que el plantel tiene actualmente mucho compromiso.

“En estos dos meses que hemos venido entrenando vía Zoom, nosotros no vamos a recibir un pago por eso y es una gratitud y quiere decir que estamos comprometidos, somos jugadores que en verdad queremos conseguir el objetivo, el dinero llegará solo. Todos hemos trabajado bien y sin ninguna molestia. Eso tiene bastante mérito”, consideró.

De no mediar inconveniente, Luis Cañate estará arribando a Perú este 5 de octubre.

