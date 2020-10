Manchester City vs. Leeds United EN VIVO ONLINE. Se miden este sábado 3 de octubre por la cuarta jornada de la Premier League 2020-2021. El partido está programado para las 11:30 a. m. (hora peruana) en el estadio Elland Road con la transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN 2 y ESPN Play.

Si quieres ver fútbol en vivo online, en La República Deportes podrás vivir el minuto a minuto, goles e incidencias que ocurran durante y después del duelo.

PUEDES VER PSG goleó 6-1 al Angers por la fecha 6 de la Ligue 1 con doblete de Neymar

Han tenido que pasar ocho años para que Marcelo Bielsa y Pep Guardiola, el maestro y el pupilo, se vuelvan a encontrar en un campo de fútbol. Esta vez ya no será defendiendo los escudos del Athletic de Bilbao y el Barcelona. La lección de los entrenadores llegará en Inglaterra.

La atención mediática en las islas británicas virará hacia la banda de Elland Road, donde Bielsa se sentará de cuclillas para dirigir a su Leeds y Guardiola no dudará en gritar a su Manchester City para que se cumplan sus instrucciones.

Manchester City viene de perder 2-5 contra el Leicester City en un partido que comenzó ganando con gol de Mahrez y otro descuento de Aké. Los ciudadanos se quedaron en el fondo de la tabla con tres puntos tras dos partidos jugados.

El español Pep Guardiola no dudó en elogiar a Bielsa. “Bielsa es probablemente la persona a la que más admiro en el mundo del fútbol como entrenador y como persona. Creo que es el entrenador más auténtico de todos los tiempos por cómo lleva sus equipos”, explicó.

Por su parte, Leeds United, que debutó con derrota por 4-3 frente al campeón Liverpool, venció 1-0 a Sheffield United con gol de Bamford y encadenó su segundo triunfo seguido. Se ubican en el séptimo lugar con seis puntos.

“No me siento como un mentor de Guardiola. Si hay un entrenador que tiene ideas independientes del resto, ese es Guardiola. Sus equipos juegan como ningún otro. Nosotros vemos el fútbol de un modo imaginativo, pero Guardiola imagina el fútbol con una libertad en la que el City propone soluciones al juego que no necesitan mucho tiempo para incorporarse. No creo que muchos entrenadores se merezcan un halago así”, respondió Bielsa.

Pep Guardiola vs. Marcelo Bielsa: primer enfrentamiento

Debutaron en un 2-2 en San Mamés en medio de un diluvio universal, siendo ese probablemente el mejor encuentro de los tres que jugaron. Era el Barcelona en el que Leo Messi era usado como falso ‘nueve’ y en el que estaba apoyado arriba por Cesc Fábregas en un lado y por Adriano en el otro, donde Xavi e Iniesta aún gobernaban el medio, y donde Víctor Valdés guardaba la meta.

Era el Athletic que muchos recuerdan como el mejor de los últimos años. El que tenía a Fernando Llorente en su mejor momento en punta, a Ander Herrera en el mediocampo, a Javi Martínez en la defensa, el que asaltó Old Trafford y el que se quedó a un paso de la gloria en Bucarest.

A aquel partido, empatado en el descuento por Messi tras un error de Iraizoz, le siguieron dos lecciones de Guardiola. Se embolsó la vuelta liguera por 2-0 y arrasó con un 0-3 en la final de copa.

Pep Guardiola vs. Marcelo Bielsa: enfrentamientos

En sus carreras, Pep Guardiola y Marcelo Bielsa solo se han medido en tres ocasiones, todas ellas en la temporada 2011/2012. Dos duelos se los llevó Guardiola y uno acabó en empate.

Con información de EFE.

Manchester City vs. Leeds United EN VIVO: ficha del partido

Partido Manchester City vs. Leeds United ¿Cuándo juegan? Mañana, sábado 3 de octubre ¿Dónde? Elland Road ¿A qué hora? 11.30 a. m. ¿En qué canal? ESPN 2

Manchester City vs. Leeds United EN VIVO: horarios del partido por la Premier League

Si quieres saber el horario del encuentro entre Manchester City vs. Leeds United EN VIVO por la jornada 4 por la Premier League, aquí lo precisamos de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

Estados Unidos: 11.30 a. m. (ET) / 8.30 a. m. (PT)

México: 11.30 a. m.

Costa Rica: 10.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

Italia: 6.30 p. m.

Francia: 6.30 p. m.

Alemania: 6.30 p. m.

Manchester City vs. Leeds United EN VIVO: canales del partido por la Premier League

Para ser testigo de este emocionante encuentro entre Manchester City vs. Leeds United EN VIVO, deberás sintonizar este canal de transmisión: ESPN 2, en el caso de Perú. A continuación, te compartimos el listado de los demás canales para otros países:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

Italia: Sky Sport Uno, NOW TV, Sky Sport Football, SKY Go Italia

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, BBC Radio Manchester, Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event

Estados Unidos: NBC, NBC Sports App, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Manchester City vs. Leeds United EN VIVO: alineaciones probables del partido por la Premier League

Manchester City: Ederson; Walker, E. García, Aké, Mendy; Rodri, Fernandinho; Mahrez, Foden, De Bruyne y Sterling.

Entrenador: Pep Guardiola

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper; Phillips, Klich, Dallas, Hélder Costa, Harrison; Bamford y Robets.

Entrenador: Marcelo Bielsa

Estadio: Elland Road

Fútbol internacional, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.