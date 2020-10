Jaime Duarte: “Me da vergüenza ver a jugadores de 25 y 26 años que se comportan como uno de 14”

Uno de los gestores de la categoría de menores de Alianza Lima, Jaime Duarte, se refirió al presente del fútbol peruano y las constantes apariciones de algunos jugadores en temas extradeportivos.

El exfutbolista y referente 'blanquiazul’ conversó largamente con el semanario web Azul y Blanco para referirse al accionar de algunos elementos que pese a las habilidades que tienen en el campo, han preferido sobresalir en otros escenarios.

PUEDES VER Liga 1 Movistar: Sigue la programación y tabla de posiciones de la fecha 16 del Torneo Apertura

“En este siglo los profesionales tienen que ser mejores que los de antes, pero algunos aún no lo entienden y están en un tema de que aún se comportan como niños. Lo tengo que decir porque a mí me da vergüenza ver a jugadores que no dignifiquen la profesión, que los califiquen de peloteros. Estas situaciones no se pueden esconder”, enfatizó Jaime Duarte.

Asimismo, el gestor de la fonación de menores de Alianza Lima, señaló que la inmadurez es una de las causas por las que se ven con frecuencia ese tipo de incidentes, por lo cual toma sus precauciones en su gestión con los juveniles en el cuadro victoriano.

PUEDES VER Alianza Lima: los resultados que necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

“No me da pena, me avergüenza porque hay un porcentaje de jugadores que tienen entre 25 y 26 años que parecen de 14. Esa es la consecuencia de cómo han sido llevados. Uno cuando es formador de menores, no sólo tiene que conocer temas deportivos, tiene que tener otra amplitud de temas", declaró.

Finalmente añadió: "Un técnico de menores tiene que ser intelectualizado, manejar temas psicológicos o sociológicos así no sean unos especialistas. A veces sólo se forma a un jugador, más no como persona. Y no puede ser, porque las dos cosas tienen que caminar de la mano. Si a usted no le enseñan a respetar normas desde niños, a los 26 y 27 ¿los va a hacer? Imposible. No le puedes pedir que se porte bien cuando no lo han hecho nunca”.

Alianza Lima, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.