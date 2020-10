Yordy Reyna no sabe si podrá viajar para el inicio de las Eliminatorias con la selección peruana

Entre la nómina de 30 convocados a la selección peruana para el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022, el técnico Ricardo Gareca incluyó los nombres de siete futbolistas que militan en equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos: Pedro Gallese, Alexander Callens, Marcos López, Andy Polo, Edison Flores, Raúl Ruidíaz y Yordy Reyna.

No obstante, existe la posibilidad de que la MLS no ceda a ninguno de ellos, pues las leyes del país norteamericano dificultan la salida de sus residentes al exterior con motivo de la pandemia de coronavirus. Por ello, aún no es segura la presencia de los jugadores citados, como lo reconoció el propio Reyna.

“Estamos en ese tema, me gustaría ir. Quién no quisiera representar a su selección, pero no sabemos exactamente. Nos han enviado todo, pero tenemos que esperar a ver qué nos dicen”, declaró el delantero del DC United, en diálogo con el periodista Diego Montalvan, acerca del viaje que debe realizar para sumarse a la ‘Blanquirroja’ antes de los partidos contra Paraguay y Brasil.

Yordy Reyna jugó su último partido con Perú en noviembre del año pasado, en el amistoso contra Uruguay. Foto: La República

Durante la conversación, el atacante también reveló cómo se siente en su nuevo club, al cual llegó tras un acuerdo con el Vancouver Whitecaps, dueño de su pase, por un monto cercano a los 400.000 dólares.

“Estoy muy contento de estar aquí. Al principio estaba un poco bajo de ánimo por todo el tema del cambio. Mudarme de ciudad luego de cuatro años no era un cambio de la noche a la mañana, pero así son las cosas”, dijo la ‘Magia’, quien ahora es compañero de Edison Flores.

