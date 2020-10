Robert Lewandowski elegido como el mejor jugador de la Champions League por la UEFA

El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue proclamado este jueves mejor jugador del Año por la UEFA, durante el sorteo de la Champions League 2020-2021 en la ciudad suiza de Ginebra. Al premio aspiraban también el alemán Manuel Neuer, su compañero y capitán, y Kevin De Bruyne del Manchester City .

Lewandowski fue autor de quince de los 43 goles que marcó el vigente campeón de la Champions en el curso pasado. Entre ellos destacan un póker a la Estrella Roja y tres dobletes, repartidos entre Tottenham, Olympiacos y Chelsea , respectivamente.

“Es un sentimiento maravilloso. Gracias a mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a mi familia porque me apoya mucho. Este trofeo es especial. Cuando era joven siempre soñaba con jugar en los grandes estadios, con estar en los mejores clubes del mundo. Ahora el sueño se ha hecho realidad. Estoy muy agradecido, muy orgulloso y muy contento”, apuntó Lewandowski, que sucede a Virgil Van Dijk (Liverpool).

Lewandowski, mejor delantero de la Champions League

El polaco Lewandowski también fue galardonado como el mejor delantero de la Champions League. Se impuso a Neymar y Kylian Mbappé, ambos integrantes del París Saint-Germain . Lewandowski se hace de esta manera con un galardón que ostentaba el argentino Leo Messi.

“Es difícil decir qué momento fue el mejor para mí. La final y todo lo que sucedió después fue algo especial. Pero también el partido de la fase de grupos contra el Tottenham o los cuatro goles en 16 minutos contra el Estrella Roja", explicó

“Ganar la Liga de Campeones significó mucho porque había perdido la final con el Borussia y me sentí muy decepcionado, muy triste. Me dije a mí mismo que no podía rendirme. Es algo con lo que soñaba de muy joven. Ahora conozco la sensación. Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo”, añadió.

