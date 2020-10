¡Cristian Benavente vuelve a Bélgica! Es nuevo jugador del Royal Antwerp

El mercador de fichajes aún no termina y hay algunos jugadores peruanos que están en búsqueda de un nuevo equipo. Cristian Benavente no tuvo espacio desde que regresó al Pyramids de la Premier League de Egipto y, por eso, decidió cambiar de aires. Este jueves 1 de octubre se convirtió en nuevo futbolista de Royal Antwerp FC.

El ‘Chaval’ vuelve al fútbol de Bélgica, ya que estuvo cuatro años en el Sporting Charleroi. Su nuevo equipo regresó a la Primera División en el 2017 y la pasada temporada terminó en el cuarto puesto de la tabla de posiciones; por lo que el mediocampista de 26 años jugará la fase de grupos de la Europa League.

Cristian Benavente llega al Royal Antwerp en calidad de préstamo con opción de compra del Pyramids, club en el cual no ha sido convocado para ningún encuentro desde que se reanudó el fútbol en dicho país. Cabe recordar que el volante nacional nacido en España, estuvo una temporada (2019/20) en el Nantes de la Ligue 1.

No obstante, su vuelta al elenco egipcio no fue el esperado para el futbolista nacionalizado peruano y el mismo director deportivo del club, Hany Said manifestó sus deseos de venderlo debido a su alto precio. Al final se cumplió y todo indica que se quedará en el ‘Viejo Continente’, en su nueva escuadra.

Benavente disputó solamente dos partidos en todo el 2020, pero no fueron completos, pues acumula 12 minutos, al ser suplente en el conjunto francés, en donde estuvo hasta marzo de este año.

Cabe indicar que su mejor versión se vio en el balompié belga, ya que del 2016 al 2019 marcó 29 goles en 102 encuentros y fue clave en el Charleroi.

