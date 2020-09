Serena Williams abandonó el Roland Garros por lesión en el tendón de Aquiles

La tenista estadounidense Serena Williams, 9ª jugadora del mundo, se retiró de Roland Garros este miércoles por lesión. Su decisión se produjo antes de su enfrentamiento ante la búlgara Tsvetana Pironkova, a puertas de la segunda ronda del torneo parisino.

“Es mi tendón de Aquiles, que no tuvo tiempo de curarse después del US Open”, explicó la menor de las hermanas Williams, de 39 años, en conferencia de prensa.

En Flushing Meadows, la estadounidense cayó derrotada en semifinales ante la bielorrusa Victoria Azarenka, un partido durante el cual tuvo molestias en el tendón de Aquiles.

Después fue baja para el torneo de Roma, centrándose en prepararse para el Grand Slam francés con su entrenador Patrick Mouratoglou.

“No estoy al 100% físicamente, pero no conozco a ningún deportista que se sienta en perfecta forma física”, explicó antes del Roland Garros.

“El tendón de Aquiles es una lesión con la que no se puede jugar, porque no es bueno si empeora. No quería llegar a ese punto mientras tenga la opción de que se cure”, añadió.

Asimismo, Serena Williams indicó que necesitará entre cuatro a seis semanas para poder recuperarse. Recordemos que la deportista estadounidense cayó el año pasado en tercera ronda del torneo parisino.

Si retrocedemos en el tiempo, en 2018 fue baja antes de los octavos de final y en 2017 se perdió el torneo por su embarazo. Serena Williams conquistó Roland Garros en 2002, 2013 y 2015.

AFP.

