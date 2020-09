El deseo de Dos Santos con Universitario: “Ojalá pueda estar muchos años más”

Jonathan Dos Santos registra uno de los momentos más importante de su carrera gracias a su determinante participación Universitario de Deportes se ha podido consolidar en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga 1 Movistar.

En ese sentido, el delantero de 28 años aseguró que el club de Ate incentivó la evolución de sus habilidades en el campo y lo repotenció como profesional, y reveló que es la primera vez que pertenece a una institución con la historia de la 'U'.

PUEDES VER La promesa que Jonathan Dos Santos y Federico Alonso hicieron si Universitario campeona

En una extensa entrevista con Universitario Play, Jonathan Dos Santos aseguró que tiene la ilusión de levantar el título de la Liga 1 Movistar, y alargar su etapa con los merengues por muchas temporadas más, ya que sabe que esta podría ser su primera y última temporada con los ‘cremas’.

Noveno gol de Jonathan Dos Santos con Universitario en la Liga 1

“Ojalá pueda darse, quedar en la historia del club y quedarme muchos años más. De la 'U' me gusta casi todo. Desde el primer momento que llegué me han gustado muchas cosas. Al llegar a Campo Mar, me impresionó lo grande y lo inmenso que era. La verdad es que la gente en los partidos me gusta mucho. Me gusta todo de la 'U'”, enfatizó.

Además, Jonathan Dos Santos manifestó que el elenco de Universitario no se da por ganador porque el equipo es consciente de que los 15 puntos que se disputarán podrían cambiar las cosas con miras al título del Torneo Apertura.

PUEDES VER Programación Liga 1 Movistar: mira el horario y tabla de posiciones de la jornada 15

“Nosotros, después de cada partido, decimos que lo pasado es pasado y que debemos enfocarnos en lo que sigue. Tenemos cinco finales en que enfocarnos. Municipal es un equipo muy difícil y en lo mental el grupo está fuerte, convencido de lo que tiene y que gracias a Dios estamos bien”, expresó.

Finalmente, elogió a sus compañeros y al entrenador Ángel Comizzo por la fortaleza y la unión del equipo. “El grupo humano que hay es increíble. Estamos fuertes con todo lo que ha pasado, con la quita de puntos; estamos muy fuertes, unidos a pesar de todos los problemas. Lo tuvimos claro desde un inicio. Estamos con ganas de seguir mejorando y aportando al equipo”, finalizó Dos Santos.

Universitario, últimas noticias:

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internaciona