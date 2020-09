ESPN 2 EN VIVO | HOY Tottenham vs. Chelsea ONLINE GRATIS se enfrentan HOY por los octavos de final de la Carabao Cup 2020. El partido de fútbol en vivo será transmitido por estas señales de TV: ESPN 2 y ESPN Play. En esta nota podrás revisar las alineaciones, los goles y el resumen final del choque entre Tottenham contra Chelsea en el LIVE STREAM minuto a minuto de La República Deportes.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO ONLINE: transmisión gratis del partido

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO ONLINE: alineaciones confirmadas del partido

Tottenham: Lloris; Alderweireld, Dier, Tangana, Aurier; Gedson, Ndombele, Sissoko; Reguilón, Bergwijn y Lamela.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Chilwell; Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount; Werner y Giroud.

Tottenham vs. Chelsea por ESPN 2 EN VIVO

Relatos: Miguel Simón

Comentarios: Santiago Ruso

Previa del Tottenham vs. Chelsea

Tottenham se dejó empatar 1-1 contra Newcastle en el último minuto con gol de Callum Wilson por la Premier League. Para este partido, José Mourinho realizaría algunos cambios y colocaría al español Sergio Reguilón, quien debutaría con la camiseta de los Spurs.

Chelsea, en tanto, remontó 3-3 de visita al West Bromwich Albion por la Premier League. Tras ir perdiendo 3-0 a la media hora del partido, el entrenador Frank Lampard modificó el equipo y logró la igualdad con tantos de Mason Mount, Callum Hudson-Odoi y Tammy Abraham.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: ficha del partido por la Carabao Cup

¿Cuándo juegan? Hoy, martes 29 de setiembre ¿Dónde? Tottenham Hotspur Stadium ¿A qué hora? 1:45 p.m. ¿En qué canal? ESPN 2

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: horarios del partido por la Carabao Cup

Si estás pensando ver Tottenham vs. Chelsea, clubes que integran la Premier League y hoy se enfrentan por la Carabao Cup, aquí te mostramos los horarios:

Perú: 1.45 p. m.

México: 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Florida, Nueva York, Miami y Washington D.C.): 2.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Paraguay: 2.45 p.m.

Chile: 3.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

Inglaterra: 8.45 p.m.

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: canales de transmisión de la Carabao Cup

Para ver el partido entre Tottenham vs. Chelsea EN VIVO deberás sintonizar el canal ESPN 2. Asimismo, te detallaremos los canales de los demás países.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Ecuador: ESPN Play Sur

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Estados Unidos: ESPN+

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

Tottenham vs. Chelsea EN VIVO: posibles alineaciones de la Carabao Cup

Tottenham: Hart; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilón; Ndombele, Fernandes; Bergwijn, Alli, Sessegnon y Lucas.

Entrenador: José Mourinho.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell; Barkley, Jorginho; Hudson-Odoi, Havertz, Mount y Giroud.

Entrenador: Frank Lampard.

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Fútbol internacional, últimas noticias:

